Marzo vede il Tg1 confermarsi in vetta al ranking stilato da Sensemakers. Seguono Fuori dal Coro e Pomeriggio5, in una fase un po’ critica della sua storia targata Merlino. Tra gli altri titoli spiccano le crescite di Tg3 e ‘Quarto Grado’

Gian Marco Chiocci primo, Mario Giordano secondo e Myrta Merlino terza: è trend destrorso anche a marzo. Con i social a riaccendere l’attenzione sul contenitore del day time di Canale 5 in un mese delicato per la vita di Pomeriggio 5.

La conduzione e la versione che conosciamo del programma tv sono in discussione e si è parlato di una sostituzione o di un affiancamento della conduttrice dal prossimo autunno.

Merlino, intanto, incassa i buoni risultati della macchina social della trasmissione, buon indicatore di sintonia con la community e sincronia con la società, anche se non è semplice raggiungere in Rete il target dei live pomeridiani con salotto.



Per Chiocchi ed Il Tg1 si tratta di una conferma, con le news di Rai1 che da mesi investono sulla pubblicazione di contenuti sul web. Idem ‘Fuori dal coro’, che ha tanti servizi corti pillolizzabili su cui puntare (il programma tv ne produce più di una ventina a puntata).



Se a febbraio Zoro aveva resistito all’avanzata pop e centro-destrorsa, il mese dopo il podio è tutto ‘governativo’, sia pure considerando qualche sfumatura diversa per la Merlino.



L’attualità rimane effervescente. Come mese più caldo, in questo inizio di 2025, verrà probabilmente ricordato aprile, con i dazi di Donald Trump ed il crollo delle Borse, ma già a marzo l’attualità internazionale aveva monopolizzato l’attenzione dopo che il 28 di febbraio il presidente statunitense e il suo vice JD Vance avevano bullizzato Volodymyr Zelensky in visita a Washington e mostrato il nuovo volto della politica estera Usa.



Questo clima incandescente ha riportato il focus dell’attenzione sia sui tg (soprattutto) che sugli approfondimenti. Altra variabile importante, la nuova escalation di cronaca nera, con nuovi omicidi insoluti alla ribalta e la riapertura di alcuni ‘cold case’.

TG1, Fuori dal Coro e Pomeriggio 5 fanno conversion e staccano la concorrenza

La classifica Top 15 Programmi TV d’informazione realizzata per Primaonline da Sensemakers registra a marzo volumi sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente in termini di visualizzazioni video.

Entrambi i ranking, tuttavia, concentrano i maggiori volumi su tre programmi che occupano il podio sia nella classifica per interazioni che in quella per video views: Tg1, ‘Fuori dal Coro’ e ‘Pomeriggio 5’.

Il dato suggerisce che i contenuti video pubblicati dai profili social di questi programmi presentano un’alta capacità di conversione. Gli utenti non si limitano a guardarli, ma interagiscono attivamente, lasciando un like o commentandone il contenuto.

Il Tg1 porta a casa 6,7 milioni di video views, distaccando il secondo (‘Fuori dal coro’ a 39,2 milioni) ed il terzo (‘Pomeriggio 5’ a 36,7 milioni). Rimangono in Top 5 su questo indicatore il TgLa7 al quarto posto ed il tg3 al quinto.

La crescita del Tg3

Merita un approfondimento il notiziario di Rai3, che a marzo ha aumentato del 32% la frequenza di pubblicazione, registrando crescite significative. Le interazioni sono aumentate di quattro volte e le video views di ben dieci volte.



Analizzando la tipologia di contenuti si nota che, se a febbraio i post più performanti avevano come protagonisti alcuni cantanti (influenzati dalla compresenza del Festival) a marzo i post sono più concentrati su vere e proprie notizie di cronaca.



Interessante anche il caso di ‘Quarto Grado’ che si colloca al sesto posto aumentando le proprie video views del 200% con una semi parità in termini di contenuti pubblicati. Questo boost lo deve in particolar modo alla pubblicazione di un video promozionale su TikTok riguardante il caso di Yara Gambirasio su Incognito 1.

Mediaset vince la gara per titoli

In tema scuderie di brand, nella graduatoria per video views Rai colloca 5 testate, tra cui TGR Emilia Romagna e TGR Toscana, sintonizzati sulla eccezionale fase di maltempo in quelle regioni. Mediaset piazza in ranking 8 brand, conquistando la maggioranza. La7 è presente con i social di soli due programmi, dopo che per mesi aveva dominato la classifica.

Sull’indicatore interactions la quota La7 nel ranking sale fino a 4, ma senza alcuna presenza in top cinque.

Best performing post. Gaza e la morte di Eleonora Giorgi

La graduatoria dei Best Performing Post è guidata da un contenuto su Gaza postato dal Tg1, che supera quota 1,5 milioni di interazioni su TikTok con la storia di Samir. Sempre sulla piattaforma cinese il secondo contenuto, dedicato da ‘Fuori dal coro’ al boss del clan dei Sinti.

Il funerale di Eleonora Giorgi è il contenuto con cui Pomeriggio 5 figura nella top 3 di tutte le piattaforme ad eccezione di X., dove Myrta prevale con un contenuto sul Grande Fratello. Va forte su Instagram il post di Report sulla vicenda Signal.