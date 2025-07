Assolombarda: Alvise Biffi designato presidente

Successore di Alessandro Spada, in carica per il triennio 2025-29

Alvise Biffi è stato designato presidente di Assolombarda per il quadriennio 2025-2029. Il Consiglio Generale dell’Associazione ha, infatti, espresso larghissimo consenso attorno alla proposta della Commissione di designazione costituita dai Past President Benito Benedini, Carlo Bonomi e Alberto Meomartini. La candidatura di Biffi ha ottenuto il 99,2% dei voti.

I prossimi step

Il 15 maggio il Consiglio generale sarà chiamato ad esprimersi sulla squadra dei vice presidenti scelta dal presidente designato. Una volta compiuto questo passaggio, sarà poi l’assemblea di Assolombarda, convocata il 19 giugno, a eleggere il 16/mo presidente dell’associazione, che succederà ad Alessandro Spada, e i vice presidenti per il prossimo quadriennio.

Chi è Biffi

Imprenditore da sempre impegnato sui temi della digital transformation, della cyber security e dell’innovation management, Biffi, classe ’78, è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi.

È amministratore delegato dell’azienda ‘Secure Network’. È anche cofondatore e presidente di “Zakeke”, piattaforma Saas leader nel visual commerce.



Attualmente, oltre a essere presidente di Ecole – Enti confindustriali lombardi per l’education -, è vice presidente di Assolombarda con delega a organizzazione, sviluppo e marketing. È, inoltre, membro del Consiglio generale di Confindustria (dal 2013) e consigliere della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi (dal 2012).



Già presidente del gruppo giovani imprenditori di Assolombarda (2010), nel 2013 è stato eletto presidente di piccola industria Assolombarda e successivamente vice presidente piccola industria di Confindustria. Nel 2018, è stato presidente di piccola Industria di Confindustria Lombardia e, nello stesso anno, ha assunto la presidenza dell’incubatore ‘Speedmeup’ della Camera di commercio, collaborando alla sua trasformazione in “Bocconi4Innovation”.