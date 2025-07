Michele Budetta, amministratore delegato di RINA Consulting

A partire dall’11 aprile 2025, Michele Budetta entra ufficialmente in RINA Consulting come amministratore delegato, incarico conferito dal consiglio di amministrazione della società che ha ringraziato il precedente AD, Alberto Cavaggioni.

La nomina di Budetta

Nel suo nuovo incarico, Budetta ha il compito di proseguire e rafforzare la crescita dell’azienda sui mercati internazionali, valorizzando le competenze interne e ampliando le aree di intervento strategico.

Il percorso professionale



Budetta è laureato in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari all’Università degli Studi Parthenope di Napoli e ha conseguito un dottorato in economia internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha iniziato la sua carriera all’organizzazione mondiale per il commercio (WTO), per poi passare a ruoli di responsabilità in Ansaldo Energia, Finmeccanica, AnsaldoBreda e, più recentemente, in Hitachi Rail, dove ha ricoperto il ruolo di executive director.