Non c’è il bacio finale nella fiction ‘Costanza’, con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti su Rai1, che vincono ancora facilmente la serata. ‘Lo show dei record’ affiancato da Fazio che riospitando Whoopi Goldberg fa meglio de Le Iene Inside. Al pomeriggio bene la Venier, col bacio di Valeria Marini alla madre, che però si ritrae. Bene la Formula 1 su Tv8 e la Roubaix su Rai2

Il finale aperto (che chiede una seconda stagione per capire cosa ne sarà dei vari amori in corso) della fiction ‘Costanza’ con Miriam Dalmazio su Rai1 è stata ancora alle prese con ‘Lo show dei record’ su Canale 5 e, stavolta, in tema sport, con il derby Lazio-Roma su Dazn e la Formula 1 in differita su Tv8. E’ stata questa una fetta importante dell’offerta tv domenica 13 aprile.

In prima serata Rai2 ha proposto i telefilm, Rai3 una nuova puntata di ‘Presa diretta’ (mobilità elettrica e carenze idriche al Sud nel menù di Riccardo Iacona), ‘Le Iene’ una puntata di ‘Inside’ (‘Madri Perdute’ con Nina Palmieri) su Italia1. In tema approfondimento, Giuseppe Brindisi ha presidiato il live di Rete4 con ‘Zona Bianca (dazi contro l’Europa, Meloni da Trump, i nuovi sviluppi del caso Garlasco, Errol Musk, Gino Cecchettin), con il docufilm ‘Notre Dame in fiamme’ nel prime time de La7 dopo Massimo Gramellini.

Da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, sono passati tra gli altri Whoopi Goldberg (già ospite del programma), Luciano Ligabue, Ornella Vanoni, Luca Guadagnino, Giorgio Panariello, Walter Veltroni, Carlo Cottarelli, Michele Serra, Roberto Burioni. Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10.00 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

Miriam Dalmazio vince facile e prenota la seconda stagione di Costanza

Su Rai1 la puntata finale della prima stagione della fiction ‘Costanza’, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, ha conseguito 3,7 milioni di spettatori e il 21,9% di share (sette giorni prima aveva avuto 3,5 milioni di spettatori e 21,6% di share, le altre puntate sono rimaste a 4 milioni).

Su Canale 5 il format ‘Lo show dei record’, con Gerry Scotti alla conduzione, ha conseguito 1,6 milioni di spettatori e 11,7% di share (1,7 milioni di spettatori e 12% il precedente domenicale).

Sul Nove questo il bilancio dei vari segmenti di ‘Che Tempo che fa’. Il programma di Fazio e Luciana Littizzetto ha riscosso 1,453 milioni e 7,7% con la presentazione, 2,083 milioni e 10,9% con la prima parte e col Tavolo 972mila e 8,9%. Sette giorni prima, ‘CTCF’ aveva riscosso 1,376 milioni e 7,4% con la presentazione, 2,015 milioni e 10,7% con la prima parte e col Tavolo 964mila e 9,1%.

Su Italia1 ‘Le Iene Inside’ hanno conquistato 1,242 milioni di spettatori ed il 9,4%. Sette giorni prima il programma aveva conseguito 1,272 milioni di spettatori ed il 9,8%.

Nina Palmieri

Telefilm Rai2, Presa Diretta con l’acqua e l’auto elettrica, Brindisi con Errol Musk, i dazi e la cronaca nera. Tutti battuti dalla Formula 1 in differita su Tv8

Su Rai2 ‘Ncis’ ha raccolto 670mila spettatori ed il 3,4% e ‘Ncis New Origins’ 538mila e 3%. Su Rai 3 la nuova puntata di ‘Presa Diretta, ha avuto 1,029 milioni di spettatori e 5,7% di share (sette giorni prima aveva avuto 723mila spettatori e 4% di share).

Su Rete4 ‘Zona Bianca’ con Giuseppe Brindisi alla conduzione ha avuto 507mila spettatori e il 3,7% di share (sette giorni prima 607mila spettatori e il 4,6% di share). Su La7 il docufilm ‘Notre Dame in fiamme’ a 262mila spettatori e 1,5%.

Su Tv8 la differita del GP del Bahrain a 1,050 milioni di spettatori e 6,2%, dopo che la MotoGP del Qatar aveva avuto 1,3 milioni e l’8,5%.

In access Affari Tuoi a 6 milioni

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ a a 6.008.000 spettatori e 29,8%. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ a 2.276.000 spettatori e 11,3%.

Al pomeriggio va forte la Venier con la Marini e la madre. VDP batte Pogacar con il 9,3% su Rai2

Su Rai1 ‘Domenica In’ a 2.069.000 spettatori con il 15,6% in apertura, 2.248.000 spettatori con il 17,8% nella prima parte e 1.934.000 spettatori con il 16,6% nel finale. ‘Da Noi… A Ruota Libera’ a 1.600.000 spettatori con il 13,5%.

Il bacio di Valeria Marini alla madre – che si sottrae – durante Domenica In. “E’ la domenica delle palme…” dice Mara Venier, ‘Io non sono religiosa…” risponde la Orru.

Su Canale5 ‘Beautiful’ a 1.667.000 spettatori e 12,5% e ‘Tradimento’ a 2.008.000 spettatori e 16,6%. ‘Verissimo’ a 1.834.000 spettatori e 16,1% nella prima parte e 1.763.000 spettatori e 14,3% nella seconda. Su Rai2 la Parigi-Roubaix a 1.077.000 spettatori pari al 9,3%.