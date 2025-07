“Benvenuti nel nuovo Rinascimento Urbano”  presentata  la nuova brand identity di Arexpo-Principia

La società al timone di una trasformazione epocale: convertire l’eredità pubblica di Expo 2015 nel nuovo Milano Innovation District, già noto come MIND, ha deciso di allargare i suoi confini e di evolvere ampliando il raggio di azione come motore di progetti di rigenerazione urbana e territoriale a forte impatto sociale su scala nazionale e internazionale. Un progetto di grande ambizione già illustrato al Presidente della Repubblica Mattarella.

Presentata questa mattina in una conferenza stampa alla Pinacoteca di Brera, la nuova strategia di crescita di Arexpo, “un impegno rinnovato verso la trasformazione dei territori, l’innovazione e la creazione di spazi per il futuro delle persone” come raccontato dall’amministratore delegato Igor De Blasio (foto) svelando la nuova brand identy e il nuovo naming ‘Principia’.

Il lavoro affidato ai noti specialisti di carmieubertis comprende una nuova identità visiva con una grafica essenziale di grande eleganza da declinare su tutti format e il nuovo nome ‘Principia’, imperativo del verbo latino “principiare”, un termine urbanistico dell’Impero Romano, il punto amministrativo principale del Castrum. Principia perché ricorda l’italianita’, e’ facile da pronunciare e ricorda l’Italia, e segna l’inizio di un nuovo futuro per la società

Da sinistra Alberto Mina, direttore relazioni istituzionali e internazionali e comunicazione di Principia, Luisa Collina , professoressa Polimi, Igor De Biasio, ad Principia, Luca Morvilli, founder e ad Gruppo Qubit e Carmi e Ubertis, Francesca Labrini, coordinatrice Carmi e Ubertis del progetto Principia

Mentre MIND, si prepara a diventare simbolo tangibile di come Milano e la Lombardia sappiano reinventarsi –quando dopo la presenza dell’ospedale Galealli, e di imprese come AstraZeneca e l’acceleratore di start up dell’Universita’ di Berkley, Skydeck, nel 2027 con l’arrivo del campus scientifico dell’Universita’ Statale, dotato di due studentati, si popolerà di 22mila studenti, insegnanti, personale tecnico e ricercatori, per arrivare nel 2033 a 70mila presenze anche grazie a uffici e abitazioni — Arexpo Principia sta già investendo a Pavia per creare un ecosistema dedicato a microelettronica, medicale e food, che fraterno sull’Università e si collega ai tre ospedali Ircccs e al centro di ricerca Cnao.