Dal padiglione all’esposizione internazionale di Osaka la Torch Unveiling dei giochi invernali. Dal ministro Tajani l’auspicio di un messaggio di pace con le Olimpiadi

Fresco di inaugurazione, il padiglione Italia all’Expo di Osaka – in programma dal 13 aprile al prossimo 13 ottobre -, tra i primi eventi ospitati ha fatto da cornice alla cerimonia per lo svelamento delle torce delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Tajani: messaggio di pace da Milano-Cortina

A tenerne a battesimo la presentazione il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi di Milano-Cortina possano veramente essere un altro forte messaggio di pace”, ha detto il vicepremier, ricordando in particolare i due conflitti alle “porte dell’Europa”.

“Abbiamo visto cosa è successo ieri” a Sumy, “un criminale attacco russo contro la popolazione civile in Ucraina. Mi auguro che si possa, quando si inizieranno i giochi olimpici, aver già concluso la fase della guerra, così come ci auguriamo che possa tornare la pace per il popolo palestinese, possano essere liberati tutti gli ostaggi”. Insieme alle torce, “le tedofore portano un messaggio di pace e mi auguro che possano arrivare con la luce a Mosca a Kiev, a Tel Aviv a Gaza e in ogni luogo dove si soffre”, ha aggiunto.

Il ministro Antonio Tajani alla presentazione delle torce olimpiche da Osaka. Al centro Carolina Kostner e Martina Caironi (foto Ansa)

Malagò: percorso un giro d’Italia

In collegamento dalla stanza delle fiaccole olimpiche a Roma, il presidente del Coni Giovanni Malagò, ha definito le torce, realizzate dall’architetto Carlo Ratti, “l’incarnazione del design italiano”.

“La torcia è spettacolare, bellissima. Ha una filosofia che l’accompagna. L’essenzialità che diventa stile. Non è minimalismo. Ma non è sopra le righe”, ha detto.



Un accenno al percorso che seguiranno i tedofori. “La torcia attraverserà tutta la Grecia, poi si parte con il giro dell’Italia da Roma. Un lungo spot – ha continuato Malagò – che toccherà tutte le province italiane. Un gigantesco giro d’Italia, una maratona simbolica per poi arrivare a Milano il 6 febbraio 2026”.

“Oggi è un momento simbolo dell’organizzazione dell’Olimpiadi. In poco più di due mesi abbiamo superato le 20mila candidature per i 10 mila posti di tedofori disponibili. Bisogna fare una selezione. Ma è un segnale dell’appeal delle nostre Olimpiadi”, ha aggiunto.

Santanchè: Olimpiadi grande evento

Alle parole di Malagò si è ricollegata anche la ministra del turismo, Daniela Santanchè. “Sarà un grande evento. Una grande promozione della nostra Nazione nel mondo che porterà nuovi turisti stranieri”, ha detto. “La torcia permetterà di far conoscere luoghi meno noti ma non meno belli”.

“Le Olimpiadi mettono insieme tutti. C’è stato un grande lavoro di squadra, sia istituzioni e imprese, ma dobbiamo fare un passo in più”, ha aggiunto. “Noi dovremmo avere un maggiore spirito di appartenenza ed orgoglio. Se la squadra Italia ci crede non saremo secondi a nessuno”.