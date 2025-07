Radio Italia Live – il Concerto fa tappa a Milano il 30 maggio

In un mercato che riserva segnali positivi sul fronte pubblicitario, numeri in crescita per la raccolta del concerto. Volanti: “gli eventi contano, ma costano. Per noi sono un vero investimento”

Appuntamento il 30 maggio per Radio Italia Live – il Concerto, che torna a Milano con la sua dodicesima edizione. Evento ormai consolidato nel calendario che apre l’estate milanese, l’evento live, completamente gratuito (accrediti per l’accesso alla piazza dalle ore 12 del 5 maggio), vedrà quest’anno esibirsi Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Ad accompagnarli sarà la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, mentre ad alternarsi alla conduzione le voci storiche dell’emittente, confermando la formula lanciata per la scorsa edizione del concerto.

“Abbiamo un cast trasversale, che accontenta tutte l’età e tutti i generi, in un evento unico, non semplice da realizzare”, ha detto Mario Volanti, editore di Radio Italia alla conferenza stampa di presentazione, a Palazzo Marino.

Un impegno importante, sotto tutti i punti di vista, che però, ha come risultato una “grande festa di pubblico”, ha rilevato il sindaco Giuseppe Sala. “E’ un vero regalo per Milano, con la musica che mette tutti d’accordo”, ha aggiunto, auspicando che la partnership tra la città e la radio duri a lungo.

Nella foto, da sinistra Tommaso Sacchi, Giuseppe Sala, Marco masini, Mario Volanti, Nela Haluzová, Roberto Pisoni

Il pubblico

“Oltre alla qualità tecnica, un punto di forza che ha consentito al pubblico di crescere è la multicanalità”, ha detto Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale di Radio Italia, citando i numeri registrati dall’edizione 2024, con le date di Milano e Napoli (quest’anno il secondo concerto sarà a Palermo, il 27 giugno, ndr) che hanno toccato 15 milioni di persone.

Anche quest’anno si andrà oltre la piazza, con la trasmissione del concerto in radio e su Radio Italia Tv, sul sito, le app, e i canali social. In particolare, su TikTok ci sarà una diretta live con Cecilia Cantarano, che racconterà il dietro le quinte.

In tv la diretta sarà anche su Sky Uno, Now e Tv8, con Sky che sarà main partner. “Quella tra noi e Radio Italia è una partnership che si rinnova naturalmente”, ha detto Roberto Pisoni, Entertainment Content & Channels Senior Director Sky Italia, definendo il concerto “un evento che riesce a raccontare nella sua line up quello che succede nella scena musicale, parlando a pubblici diversi”.

Per la prima volta quest’anno, il pubblico avrà anche la possibilità di accedere all’area sottopalco, acquistando sullo store della radio un kit in edizione limitata.

Notino debutta come presenting partner

Numeri confermati sul fronte dei partner pubblicitari, con una raccolta complessiva in crescita rispetto alla scorsa edizione – per le due date aveva raggiunto circa un milione di euro – anche se, su Palermo, ci sono ancora in corsa alcune trattative che possono rittocare al rialzo il totale.

Una novità è rappresentata dal presenting partner Notino, al debutto con Radio Italia. A rappresentare il brand c’era Nela Haluzová, trade marketing director, che ha spiegato la scelta di affiancare l’emittente nell’evento con la volontà del portale online dedicato alla cosmesi di accompagnare i suoi clienti italiani in esperienze fisiche, come appunto i concerti.

E Radio Italia, insieme alla pianificazione fatta con Rai Pubblicità per la settimana di SanRemo, sono parte di un più ampio progetto di comunicazione – non solo digital – che Notino ha per il nostro paese nei prossimi due anni, puntando alla Gen Z. Senza escludere anche la possibilità di aprire in Italia degli store fisici come già succede in altri paesi europei, come Ungheria e Polonia.

Gli speaker di Radio Italia

L’andamento della radio

In attesa di vedere l’andamento degli ascolti, fotografato dal primo rilascio semestrale pubblico targato Audiradio sul 2025 disponibile da luglio, soddisfazione per l’andamento della pubblicità.

“Marzo è andato bene, e anche da aprile ci sono buoni segnali”, ha detto Mario Volanti. Più difficile fare una valutazione su febbraio, con la parentesi sanremese su cui l’emittente fa una raccolta importante. Rispetto al +12% circa segnato dal mercato, Radio Italia – ha fatto intendere Volanti – ha registrato una crescita più contenuta, più o meno dell’1% su un 2024 che però era stato straordinario, con tassi a due cifre sul precedente.

Da Volanti anche alcune considerazioni sul peso delle attività live, sul territorio. “Gli eventi contano, ma costano”, ha spiegato. “Per noi sono importanti, perchè fanno palinsesto e library, ma sono investimenti”. “Se si guardano i due concerti, il fatturato è importante, ma lo sono ancora di più i costi”, ha continuato, accennando a una spesa che – considerando i due concerti – per la radio ammonta a circa 2,5 milioni di euro.

Pianificazione e partner

In contemporanea alla presentazione del cast, è partita anche la campagna di pianificazione che, oltre ai canali dell’emittente, coinvolge anche mezzi terzi tv, ooh, circuiti metropolitani e aeroportuali.

Presenting Partner: Notino: Main Partner: Sky; Broadcasting Partner: Sky Uno, NOW e TV8

Official Partner: Australian Gold, Consorzio Tutela Grana Padano; idealista; Land of Fashion Villages; Neos; Old Wild West; Roberto; Tescoma.

Charity Partner: Avis Regionale Lombardia; Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Media Partner: Corriere della Sera; Cosmopolitan; La Gazzetta dello Sport; ScuolaZoo; TicketOne; UpTv; Urban Vision.

Partner tecnico: ATM; iLMeteo; InsultiLuminosi.

Fornitore Ufficiale: Acqua Eva; Bortolin Angelo Spumanti; La Tribù del Parco.

Birra Ufficiale: Birra Gaia