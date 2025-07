Nuovo magazine per gli appassionati di rally: è in edicola ItaliaRally

È in edicola da oggi, 15 aprile, il nuovo mensile ItaliaRally, lanciato insieme al sito Italiarally.it come nuova testata per gli appassionati e i professionisti del rally. Un progetto editoriale che racconta il panorama rallistico internazionale e nazionale, riportando risultati e classifiche, ma anche approfondimenti, analisi tecniche e un ampio corredo fotografico. Una nuova rivista disponibile in tutte le edicole nazionali, con una tiratura di 15.000 copie, foliazione di partenza di 164 pagine (formato 21×29) e venduta al prezzo di copertina di 6 euro (4,50 per la versione digitale).

La casa editrice è la siciliana Stratos DMP, con sede a Palermo, già attiva con libri dedicati al motorsport e la rivista Sicilia Motori, che con 43 anni di vita editoriale è la terza rivista di automotive per anzianità in tutta Italia.

A guidare ItaliaRally sono Dario Pennica (direttore responsabile) e Andrea Nicoli (condirettore), che si avvarranno delle collaborazioni degli ex piloti Miki Biason e Alex Fiorio, oltre che di un team di esperti collaboratori e giovani cronisti.

“I rally sono vivi e la carta ha ancora un suo perché. Specialmente se entrambe le cose sono fatte con passione” ha commento di Andrea Nicoli nel suo primo editoriale, motivando così il lancio del nuovo magazine.