Da Milano a Londra, gang in serie

La nuova stagione di ‘Gangs of London’, sempre più ‘tossica’. Le paure di una madre a cui scompare la figlia in ‘The Stolen Girl’. ‘Carême‘, uno chef troppo ppetibile per i potenti. E il ritorno di Asterix

David Oyelowo

Ritorno con sorpresa

‘Government Cheese’ ha per protagonista David Oyelowo, attore inglese di origini nigeriane che è stato protagonista anche della serie western ‘Lawmen – La storia di Bass Reeves’. Nella nuova comedy, ambientata nella San Fernando Valley, Hampton Chambers (Oyelowo) torna a casa dal carcere, ma trova nuovi ‘miracolosi’ assetti familiari. Su Apple Tv+, dal 16/4

Jim Sturgess, Denise Gough (foto Matt Squire/Disney+)

Chi ha preso mia figlia?

Elisa (Denise Gough) e Fred Blix (Jim Sturgess) sono i genitori di Lucia (Beatrice Cohen), che scompare dopo un pigiama party a casa di un’amica. E mentre la madre fa di tutto per ritrovarla, spostandosi per l’Europa, la giornalista Selma Desai (Ambika Mod) realizza un reportage in diretta, distruggendone inesorabilmente la vita familiare. Dramma psicologico, ‘The Stolen Girl’ si snoda in 5 episodi alla ricerca di risposte. Su Disney+, dal 16/4

Narges Rashidi

Londra, strage di cocaina

Da Milano a Londra: le bande armate imperversano nelle capitali e sugli schermi. La terza stagione di ‘Gangs of London’ vede Sope Dirisu, l’ex poliziotto diventato gangster, e la famiglia per cui lavora alle prese con un carico di cocaina che ha fatto centinaia di vittime in città. Fra gli altri protagonisti Joe Cole (il John Shelvy di ‘Peaky Blinkers’) e Narges Rashidi, militante curda che sovrintende lo spaccio di eroina. Su Sky Atlantic e Now, dal 18/4

Diego Luna

Il prequel ‘stellare’

Seconda e ultima stagione di ‘Andor’. La serie thriller nominata agli Emmy è un prequel – ambientato 5 anni prima – di ‘Rogue One: A Star Wars Story’, con un gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero. Alla loro guida, mentre la guerra si avvicina, è Cassian Andor, che da cinico nichilista si trasforma in eroe. Lo interpreta, come già aveva fatto al cinema, il messicano Diego Luna, che con ‘Y tu mama también’ aveva vinto a Venezia il Premio Mastroianni. Su Disney+, dal 23/4

Benjamin Voisin

Il re degli chef

L’attore premio Cesar Benjamin Voisin (‘Illusioni perdute’) diventa il primo chef famoso al mondo: Antonin Carême. La sua storia è raccontata in una serie francese che lo vede passare dalle umili origini parigine all’apice della celebrità nell’Europa napoleonica, suscitando anche l’attenzione di politici che lo vogliono ingaggiare come spia. ‘Carême‘ è ispirato al libro ‘Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef’ di Ian Kelly, scrittore ma anche attore di ‘Harry Potter’ e tanti film. Su Apple Tv+, dal 30/4

Vade retro, Cesare

Asterix ormai è un ‘vecchietto’ di 65 anni, che vide la luce in Francia grazie a René Goscinny e Albert Uderzo. Da allora, le avventure dell’agguerrito gallo e dei suoi compagni contro gli invasori romani hanno popolato i fumetti ma anche i cartoon e i film. Il nuovo omaggio animato, diretto da Alain Chabat e Fabrice Joubert, si intitola ‘Asterix & Obelix: Il duello dei capi‘, e anche stavolta i protagonisti devono difendere la propria indipendenza. Però perdono la formula della pozione magica che li aiuta. Su Netflix, dal 30/4