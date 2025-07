“Arte e Propaganda” stasera su Rai 5

Un affascinante racconto dei rapporti tra produzione artistica e potere è quello che andrà in onda stasera, 16 aprile, in prima visione su Rai 5 alle 21.15 (canale 23 del digitale terrestre e 5023 di Sky). Il documentario Arte e propaganda, in onda all’interno del programma Art Night di Silvia De Felice, è realizzato da Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà ed è un viaggio attraverso i secoli per esplorare le dinamiche del rapporto dell’arte con il potere.

Il racconto di come artisti e mecenati abbiano collaborato per creare opere che riflettono e trasmettono messaggi potenti e duraturi, analizzando il contesto storico, sociale e politico in cui le opere sono state create. La narrazione del documentario procede per episodi che raccontano alcune vicende di arte di propaganda: dall’età dell’imperatore Augusto a quella di Napoleone, dall’epoca di Leonardo Da Vinci a quella sovietica. Con l’obiettivo di tratteggiare il rapporto dell’arte e degli artisti con il potere, secondo angolature differenti ed evidenziando di volta in volta alcuni aspetti particolari.

La produzione ARTE.it Originals in collaborazione con RAI Cultura, ha girato nei musei di tutto il mondo: oltre che a Roma, Milano e Venezia, anche a Roma, Milano e Venezia, anche a Parigi, Londra, Berlino e New York. Tra i numerosi esperti e artisti intervistati, Giordano Bruno Guerri, storico e presidente de Il Vittoriale degli Italiani; Karole P. B. Vail, direttore Collezione Peggy Guggenheim di Venezia; Julius Bryant, curatore emerito del Victoria & Albert Museum di Londra e Anna Schultz, direttore delle collezioni d’arte di Akademie der Künste di Berlino.



Di seguito, il trailer di “Arte e propaganda”.