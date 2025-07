Sam Altman sfida Elon Musk. OpenAI sta valutando un social network in grado di competere con X e Instagram. Il progetto è nelle fasi iniziali e si basa sulla popolarità della nuova funzionalità di generazione di immagini direttamente all’interno di ChatGpt, battezzata ‘ChatGpt immagini’. Non è chiaro – riporta Ansa – se la società vuole renderlo disponibile come una app separata o se intende integrarlo in ChatGPT.

L’indiscrezione di The Verge è destina ad alimentare gli attriti fra Altman e Musk, impegnati da mesi in uno scontro pubblico sul quale è intervenuto anche Donald Trump. Il presidente ha nell’uomo più ricco del mondo uno dei suoi più stretti alleati, mentre l’amministratore delegato di OpenAI è stato il primo, in partnership con Softbank e Oracle, ad annunciare un investimento miliardario negli Stati Uniti. Un maxiprogetto chiamato Stargate svelato poco dopo l’insediamento di Trump e contro il quale Musk si è scagliato. “Non hanno i soldi”, aveva attaccato Musk su X subito dopo l’annuncio del progetto per l’intelligenza artificiale. La replica di Altman era stata immediata: “rispetto sinceramente i tuoi risultati e penso che tu sia l’imprenditore più ammirevole del nostro tempo. Mi rendo conto che ciò che è positivo per il Paese non sempre è conveniente per le tue aziende, ma spero che nel tuo nuovo ruolo metterai l’America al primo posto”.

Rapporti difficili tra Musk e Altman

La faida fra i Musk e Altman ha radici profonde, e risale a quando il first buddy ha lasciato OpenAI, che aveva co-fondato. Un’uscita polemica sulla quale i due continuano a scontrarsi a suon di azioni legali, con l’uomo più ricco del mondo contrario alla conversione a società di scopo di lucro di OpenAI. La sfida non è solo nei tribunali: Musk ha fondato xAI, la sua società di intelligenza artificiale rivale di OpenAI

Immagine realizzata con ChatGPT