E’ morto Papa Francesco. I media di tutto il mondo lo ricordano

E’ morto Papa Francesco. “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale”.

Dopo l’annuncio del cardinale Kevin Farrell, sono stati aggiornati i siti di tutte le testate giornalistiche del mondo e avviate, sulla televisione italiana, trasmissioni che stanno approfondendo, oltre alla notizia della morte di Bergoglio, la storia del suo pontificato.

Le campane delle Chiese romane annunciano a Roma e al mondo la ferale notizia, ma ci si comincia a preparare per quanto succederà. Il Papa ha rivelato che vuole essere sepolto nella basilica romana di Santa Maria Maggiore e non nella basilica di San Pietro.

Pattuglie e contingenti delle Forze dell’Ordine sono già confluite nell’area di piazza San Pietro per strutturare la prima cornice di sicurezza.

Rinviate, intanto, le gare di campionato calcio serie A che erano previste nel giorno dell’Angelo.

“A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi” recita il comunicato della Lega Calcio. E sono stati sospesi tutti i campionati.

Stop (previsto per Pasqua) sul Nove all’edizione normale di ‘Che Tempo che fa’, sostituita però con uno speciale dei momenti delle puntate di Fabio Fazio con Bergoglio, visto che Ctcf aveva ospitato due volte in trasmissione l’intervento del pontefice. Cambieranno la programmazione in segno di lutto anche altre trasmissioni e reti.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato: “Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perche’ ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed e’ capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che ‘non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce’. Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società piu’ giusta e piu’ equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora – conclude Meloni – è nella pace del Signore”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato: “Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi”.

Il vicepresidente statunitense J.D Vance ha espresso il suo cordoglio: “Ho appena appreso della scomparsa di Papa Francesco. Il mio cuore – ha detto Vance – è rivolto ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo amavano. Sono stato felice di vederlo ieri, anche se era ovviamente molto malato. Ma lo ricorderò sempre per l’omelia che ha pronunciato nei primissimi giorni del Covid”.

Con la Morte del Papa si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di “Sede vacante”. Il segretario di Stato, il cardinal Pietro Parolin, e tutti i capi dicastero, decadono dal loro ufficio, tranne il cardinale camerlengo Farrell, e il penitenziere maggiore, cardinal Angelo De Donatis. La guida temporanea spetta al Collegio dei Cardinali.