Papa Francesco, lo sport come strumento di pace e formativo per i giovani

“Ai giovani occorre dare tre strade: la scuola, un posto di lavoro e lo sport”. Le parole sono di Papa Francesco. Ad averle raccolte è Antonella Stelitano tra le autrici del libro “I papi e lo sport”. “Quello che è emerso nel suo Pontificato è il suo essere un papa tifoso”, racconta Stelitano, “quello che però non è sempre stato posto abbastanza in evidenza è che lui era tifoso, oltre che della nazionale argentina, del San Lorenzo, la squadra di un oratorio. Questo da un lato gli ha conferito subito l’immagine di un papa abituato a stare in mezzo alla gente e nei tradizionali luoghi di aggregazione dei giovani, dall’altro aveva subito intuito che, per fare sport, sono necessarie delle strutture”. Per Papa Francesco, quindi, lo sport ha sempre avuto un importante valore educativo e formativo.

Nei suoi discorsi è facile rintracciare frasi che hanno a che fare con la pratica sportiva. “Aveva capito il valore dell’attaccamento a una squadra, al legame con un territorio”, prosegue Stelitano, “nei suoi discorsi usava spesso metafore sportive come bisogna lavorare in squadra, occorre aiutarsi l’un l’altro per andare in meta, nella vita non basta accontentarsi di un pareggio, tanto per citarne alcune”.

Lo sport come agente socializzante per i giovani ma anche come metafora di vita, quindi. “La sfida sarà mantenere la genuinità dello sport, di proteggerlo dalle manipolazioni e dallo sfruttamento commerciale. Sarebbe triste per lo sport e per l’umanità, se la gente non riuscisse più a confidare nella verità dei risultati sportivi, o se il cinismo e il disincanto prendessero il sopravvento sull’entusiasmo e sulla partecipazione gioiosa e disinteressata. È importante lottare per il risultato, ma giocare bene, con lealtà lo è ancora di più”, ha detto ancora il Papa.

In uno dei suoi ultimi incontri con i membri dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sport in Vaticano”, atleti e atlete che lavorano in Curia Romana e nello Stato vaticano, il Papa aveva ribadito come “l’amatorialità è chiave nello sport e questo richiede disciplina, cioè la capacità di dominare sé stessi, correggere l’impulsività che tutti abbiamo, più o meno. La disciplina poi permette che ognuno possa giocare la sua parte, e che sia la squadra a esprimere il meglio dell’insieme”.

Nel testo “Oltre i limiti”, con la prefazione di Carlo Ancelotti, Papa Francesco sprona a superare gli ostacoli, dentro e fuori dal campo, per affrontare al meglio lo sport e la vita grazie alle indicazioni e ai suggerimenti di un allenatore d’eccezione: lui stesso. Si rivolge agli atleti, grandi campioni, donne e uomini con disabilità, ma anche giovani e bambini per sottolineare l’importanza dello sport in tutte le sue forme. Lo sport inteso come educazione, mezzo per esprimere “il proprio talento, messaggero di pace nei grandi eventi, simbolo di accessibilità e inclusività”.

Sport, quindi, anche come strumento di pace. “Abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace, di far crescere una cultura di pace, a partire dalle relazioni interpersonali quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni. Se il mondo dello sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel costruire la pace”, aveva ammesso il Pontefice nel corso del Convegno internazionale sullo sport, promosso dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Tutto questo attraverso quelli che sono che sono i valori del motto olimpico: “altius, citius, fortius – communiter”, più veloce, più in alto, più forte – insieme.