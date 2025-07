Famiglia Cristiana celebra Papa Francesco con uno speciale e altre iniziative

«Un vuoto». Così don Stefano Stimamiglio, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo e direttore di Famiglia Cristiana, ha descritto il sentimento che ha attraversato il Paese alla notizia della morte di papa Francesco. Un’emozione condivisa da credenti e non credenti, colta nelle sue sfumature anche dalle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha saputo interpretare – secondo Stimamiglio – il sentire di un intero popolo.

Un omaggio corale del Gruppo San Paolo tra carta, web e dirette tv

Jorge Mario Bergoglio, il pontefice della misericordia, lascia in eredità due grandi linee di orientamento, come sottolinea don Stimamiglio: la fraternità, contrapposta alla «globalizzazione dell’indifferenza», e l’ecologia integrale, quale risposta alla «mentalità dello scarto», quella logica brutale che, dettata dagli interessi dei potenti, decide chi ha diritto di vivere.

Uno speciale digitale per raccontare l’eredità del pontefice

Fin dalle prime ore dopo la diffusione della notizia, il sito famigliacristiana.it ha messo online uno speciale intitolato Addio al Pontefice della misericordia, arricchito da aggiornamenti in tempo reale, articoli di approfondimento e testimonianze. Giornalisti e responsabili dei periodici del Gruppo Editoriale San Paolo – in particolare Famiglia Cristiana, Credere e Jesus – si sono resi disponibili per commenti e analisi in diretta all’interno di trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale.

In edicola uno speciale cartaceo a colori

Alla presenza sul web si affianca ora anche un importante progetto editoriale in versione cartacea: da giovedì fino a sabato 26 aprile sarà disponibile nelle edicole italiane La rivoluzione dell’amore, uno speciale di cento pagine a colori interamente dedicato a papa Francesco. Il numero (disponibile anche nelle parrocchie da mercoledì 30 aprile e venerdì 2 maggio) ripercorrerà tutti gli aspetti fondamentali del suo pontificato: dalla biografia ai temi pastorali, dagli equilibri geopolitici al pensiero teologico.

Le firme che compongono questo volume sono quelle dei giornalisti della redazione ma anche di autorevoli collaboratori esterni: tra questi, il gesuita Antonio Spadaro, lo storico Andrea Riccardi, la teologa Pina De Simone e il monaco Sabino Chialà. Insieme, racconteranno il magistero di papa Francesco, le sue riforme, l’impegno per la pace e la giustizia sociale, il suo linguaggio rivoluzionario, le sue visioni per l’economia e per i giovani.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche al rapporto con Benedetto XVI e alla sua pedagogia del cuore, che ha profondamente influenzato i temi della famiglia e della gioventù.

In arrivo nuove iniziative editoriali in memoria di Francesco

Il Gruppo Editoriale San Paolo annuncia che nei prossimi giorni verranno comunicate ulteriori iniziative per ricordare il papa della misericordia. L’omaggio editoriale non si fermerà alla carta stampata, ma coinvolgerà tutto il sistema multimediale del gruppo: dalle riviste ai media digitali, passando per eventi speciali e produzioni culturali.

«Quando lo incontrammo il 21 maggio 2022 in occasione dei novant’anni di Famiglia Cristiana – ricorda ancora don Stimamiglio – ci invitò a insistere per una buona comunicazione e ci spronò a guardare sempre al Vangelo: andare alle radici, non per conservarsi, ma per crescere».