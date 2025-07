Giuli: un codice dello spettacolo per avvicinare i giovani

Giovani, cinema e intelligenza artificiale: le nuove direttrici del Ministero della Cultura

Il ministro della cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato alla camera che nel nuovo codice dello spettacolo, attualmente in fase di elaborazione, sono allo studio misure per avvicinare i giovani alle attività di spettacolo. Come riporta LaPresse, l’idea è promuovere la crescita culturale delle nuove generazioni e creare un nuovo pubblico. Tra le ipotesi, l’inserimento nei programmi scolastici dello studio dell’opera lirica, della musica, del teatro e della danza.

Spazi di lavoro più sicuri nel mondo dello spettacolo

Secondo quanto evidenzia LaPresse, oltre alla promozione culturale, il codice in preparazione punta a garantire ambienti lavorativi più sani e sicuri. In particolare, si valuta di subordinare l’accesso al fondo spettacolo all’adozione di politiche contro comportamenti discriminatori, molesti o violenti nei luoghi di lavoro.

“Sempre nell’emanando codice si sta valutando di condizionare l’accesso al fondo spettacolo con l’adozione di misure volte a contrastare comportamenti inappropriati, discriminatori, molesti e violenti nei luoghi di lavoro”, ha aggiunto Giuli.

Cinema e audiovisivo, si valuta un ente dedicato

Giuli ha anche affrontato il tema della possibile creazione di una agenzia o di un ministero autonomo per il cinema e l’audiovisivo. Secondo il ministro, si tratta di stimoli utili per un confronto costruttivo e multilivello. Lapresse riferisce che le proposte verranno esaminate con attenzione, in linea con la riforma già in corso del settore.

Giuli: AI e credito d’imposta

Infine, il ministro ha annunciato la firma di un decreto correttivo sul tax credit che introduce anche previsioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore. L’obiettivo, in base ai dati forniti da LaPresse, è condividere strumenti aggiornati ed efficaci per un settore in continua evoluzione. La direzione generale cinema sta predisponendo delle linee guida dedicate, e si è già tenuto un tavolo di confronto con gli operatori del settore.