Il Vaticano al centro della comunicazione mondiale

La messa globale per Francesco, gli esiti del suo pontificato – palesi nella partecipazione di massa, ma anche empatica, della gente e dei potenti della Terra, al funerale – rimettono al centro la millenaria capacità vaticana di sentire lo spirito del tempo, ma anche di prescinderne e guidarlo.

Dal gesto (calcolato) tra Trump e Zelensky alla disposizione delle delegazioni: il funerale di Papa Francesco si trasforma in un capolavoro di regia diplomatica e mediatica.

Nel silenzio solenne di Piazza San Pietro, riempita da oltre 250.000 persone e sorvegliata con l’efficienza di un teatro liturgico globale, il funerale di Papa Francesco si è rivelato non soltanto un evento spirituale, ma una magistrale operazione di comunicazione internazionale.

Niente è stato lasciato al caso. Non lo è stata la disposizione dei capi di Stato, con Emmanuel Macron, Donald Trump, Giorgia Meloni Volodymyr Zelensky e Keir Starmer in posizioni ben visibili; non lo sono stati i gesti silenziosi ma potentissimi immortalati dalle telecamere vaticane: la stretta di mano tra Trump e Zelensky, avvenuta prima dell’inizio della liturgia, senza dichiarazioni ufficiali, ma amplificata immediatamente dai principali network globali.

Come riportato dall’Associated Press oggi, “la scelta di non commentare l’incontro è stata essa stessa una dichiarazione”.

Il rigido protocollo vaticano ha saputo trasformare le esequie in una piattaforma di soft power: niente conferenze stampa, nessun protagonismo politico, solo immagini.

La Santa Sede ha deliberatamente proibito fotografie non autorizzate all’interno della Basilica, mantenendo così il pieno controllo sulla narrazione visiva.

Come ha osservato il Direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, in una breve dichiarazione odierna, “Abbiamo voluto preservare il carattere religioso e universale della celebrazione.”

Un’attenzione rigorosa non solo alla liturgia, ma anche all’ecosistema mediatico.

Basti pensare che il comunicato ufficiale sulle presenze è stato rilasciato solo dopo la conclusione della messa, evitando che l’attenzione si spostasse sugli ospiti anziché sulla figura del Papa.

Nella sua omelia, il Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, ha sottolineato: “Il plebiscito di manifestazioni di affetto di questi giorni ci dice quanto l’intenso Pontificato di Papa Francesco abbia toccato le menti e i cuori”

Una formula che funziona perfettamente anche a livello comunicativo: l’affetto trasversale, che supera ideologie, governi, divisioni.

Una piattaforma emotiva dove l’incontro Trump-Zelensky non è solo un fatto politico, ma si carica di valore simbolico superiore.

Non sono mancati dettagli comunicativi studiati nel profondo.

Il feretro di Francesco, spoglio e semplice, evocava il suo testamento spirituale: un Papa che, come aveva richiesto nelle sue volontà pubblicate da Vatican News, non desiderava “pomposità” né “celebrazioni di potere terreno”.

Così, la tecnologia e la liturgia, orchestrate insieme, hanno permesso di consegnare al mondo l’immagine di una Chiesa capace di parlare sopra i conflitti, senza parole.

In comunicazione, a volte è il silenzio a parlare più forte.

La scelta di non diffondere comunicati ufficiali su eventuali colloqui privati avvenuti tra Trump e Zelensky, o tra altri leader presenti, è una strategia già vista in passato, ma oggi utilizzata in modo perfetto: il Vaticano si pone come scenario e garante di un possibile dialogo, senza mai pretendere di dirigere o rivendicare incontri.

Come ha commentato Jason Horowitz del New York Times in un’analisi pubblicata in serata:

“La neutralità visiva offerta dalla Santa Sede è la nuova diplomazia nel mondo frammentato post-pandemico.”

Il funerale di Papa Francesco non è stato solo un evento religioso.

È stato una potente dimostrazione di come il Vaticano, pur attraversando un mondo mediatizzato e frammentato, resti uno dei pochi attori capaci di plasmare la comunicazione globale con gesti misurati, immagini studiate e un messaggio universale: la pace non ha bisogno di proclami.

Basta uno sguardo , se incorniciato nel giusto teatro.