Francesco è anche record editoriale: 40 libri pubblicati e primato tra editori laici

A Papa Francesco fa capo anche un record in campo editoriale. Sono infatti oltre 40 i titoli pubblicati in Italia che portano il suo nome in copertina. Se le case editrici di riferimento per le opere teologiche restano Emi, Libreria Editrice Vaticana ed Edizioni San Paolo, Jorge Mario Bergoglio è il primo pontefice a essere edito da più di dieci editori laici solo in Italia, con numerosi volumi che hanno raggiunto i vertici delle classifiche.

Il caso più emblematico è quello di “Spera” (Mondadori), uscito nel gennaio 2025 in contemporanea mondiale in oltre 80 Paesi. Inizialmente destinato alla pubblicazione postuma, il volume — la prima autobiografia mai scritta da un Papa — è stato anticipato su richiesta di Francesco, in occasione del Giubileo della Speranza.

L’attività editoriale del pontefice ha visto una produzione costante negli ultimi dieci anni. Nel 2015, Piemme ha pubblicato l’enciclica “Laudato si'”, mentre Rizzoli ha dato alle stampe “La logica dell’amore” e “La misericordia è una carezza”. L’anno successivo, sempre per Piemme, sono usciti “Il nome di Dio è misericordia” (con Andrea Tornielli), “Chi sono io per giudicare?” e “È Natale tutti i giorni”.

Il 2017 ha visto un’ulteriore accelerazione con titoli come “Francesco. Il viaggio” (Piemme), “La felicità in questa vita” (Piemme), “Terra, casa, lavoro” (Ponte alle Grazie), “Adesso fate le vostre domande” (Rizzoli, con Antonio Spadaro), “La luce del Natale” (Piemme), “Quando pregate dite Padre Nostro” (Rizzoli, con Marco Pozza) e “Le più belle pagine del Vangelo” (Mondadori).

Seguono, nel 2018, “Cambiare se stessi per cambiare il mondo” (Mondadori), “Dio è giovane” (Piemme), “Buon Anno” (Piemme) e “Le più belle storie del Vangelo” (Piemme). Tra le uscite più recenti figurano “Nella gioia” (Piemme, 2019), “Amici del Signore” (Piemme, 2020), “Io avrò cura di te” (Solferino, 2023), “Il successore” (Marsilio, 2024), “Sii tenero, sii coraggioso” (Garzanti, 2024) e “La speranza non delude mai” (Piemme, 2024).

Con una produzione così ampia e trasversale, ricorda Adnkronos, Papa Francesco si conferma non solo una guida spirituale, ma anche una voce editoriale capace di intercettare le esigenze del nostro tempo.