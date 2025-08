Vince Angela, Blasi soffre, male Marcuzzi. Volano FBI e Gialappa’s

Vince facilmente la serata ‘Ulisse’ su Rai1, con Alberto Angela a Istanbul. Su Canale5 va male ‘The Couple’ e non lascia alcun segno ‘Obbligo o Verità’ su Rai2. Trasferito su Italia 1, va forte FBI Most Wanted. Tra i talk, Augias fa più spettatori e meno share di Porro e Giletti. Sempre bene Gialappa’s Show su Tv8 e Sky.

Alberto Angela con ‘Ulisse’ alla scoperta di Istanbul su Rai1, di nuovo schierato contro Ilary Blasi ed il reality game ‘The Couple’ su Canale 5. Era questa la sfida tv chiave di lunedì 28 di aprile, con Alessia Marcuzzi su Rai2 (ultima puntata), un telefilm crime su Italia 1 (un titolo storico di Rai2 passato al ‘nemico’), la nuova stagione di ‘Gialappa’s Show’ su Tv8 e SkyUno, ma anche i match Verona-Cagliari e Lazio-Parma di Serie A in onda sia su Dazn che su Sky.

E poi, come sempre, a contrapporsi sull’approfondimento sono stati Massimo Giletti su Rai 3 con ‘Lo Stato delle cose’ (Maria Elena Boschi, Giovanni Donzelli, Michele Santoro, Andrea Delmastro, Francesco Storace ma anche Dayana Spencer e Vladimir Luxuria tra gli ospiti), Nicola Porro su Rete 4 con ‘Quarta Repubblica’ (Gerhard Muller, Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Lucetta Scaraffia, Ritanna Armeni, Hoara Borselli, Tommaso Cerno, Aram Primo, Fabio Dragoni, Davide Tabarelli, Stefano Cappellini, Fausto Biloslavo, Giuseppe Cruciani tra gli ospiti) e Corrado Augias con ‘La Torre di Babele’ su La7 (con Antonio Spadaro, Umberto Galimberti e Luciano Canfora sul Conclave).

Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10.00 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

Vince Ulisse, con Angela turco, The Couple non tiene botta

Su Rai1 la nuova puntata stagionale di ‘Ulisse’ con Alberto Angela sintonizzato su Istanbul, ha avuto 3,038 milioni di spettatori e il 18,3% di share.

Su Canale5 ‘The Couple- Una vittoria per due’ con Ilary Blasi alla conduzione e otto coppie in convivenza forzata messe alla prova in varia maniera ha raccolto 1,328 milioni di spettatori con il 10,9% di share.

Il telefilm strappato a Rai2 vola su Italia 1, Marcuzzi chiude male

Su Italia1 il telefilm cult cult ‘FBI- Most Wanted’ ha conseguito 1,186 milioni di spettatori con il 7,1%. Su Rai2 la nuova puntata di ‘Obbligo o verità’ con Alessia Marcuzzi alla conduzione si ferma a 669mila e 4,3%.

La partita dell’approfondimento: Giletti con Santoro e Boschi a 801mila e 5,2%, Porro con Muller e Aram I a 804mila e 5,9%, Augias – più corto – con Spadaro, Galimberti e Canfora a 918mila e 5%

Su Rete4 a ‘Quarta Repubblica’ Nicola Porro ha totalizzato 804.000 spettatori con il 5,9%.

Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ con Massimo Giletti alla conduzione è arrivato a 801mila spettatori e il 5,2%.

Su La7 ‘Torre di Babele’ con Corrado Augias alla conduzione ha conseguito 918mila spettatori ed il 5%.

Su Tv8 ‘Gialappa’s Show’ ha conseguito 883.000 spettatori con il 4,5%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ a 483mila spettatori e 2,6%.

In access De Martino al 27,7%, Striscia al 12,9%, bene Gruber all’8,8%

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ raduna 5,737 milioni di spettatori e 27,7%. Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ raccoglie 2,650 milioni di spettatori pari al 12,9%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ conquista 1,833 milioni di spettatori, con share all’8,8%.