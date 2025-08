Il 9 maggio in Assolombarda si parla di futuro del Paese con Barachini, Rossi, Nordio e tanti altri

La Chiesa decide la sua nuova guida. I venti di guerra continuano a soffiare tristemente potenti in Medio Oriente e in Ucraina. L’Italia gioca una partita complicatissima tra Europa e America, tra bisogni interni di energia, trasporti, servizi e difficoltà esterne. E in questo scenario ci sono la Lombardia locomotiva d’Italia, che viaggia in salita, e Milano che è forse al suo apogeo e deve pensare a come non cadere in futuro.

Sono tempi duri. Ed è per questo che la XXV edizione di Direzione Nord, dedicata al Futuro (Futuro Direzione Nord), è intitolata “Scelte per tempi difficili”.

Si terrà il 9 maggio presso la sede di Assolombarda di via Pantano 9. Il parterre, come al solito, è assai ricco. Alle 9.30 i saluti di apertura di Claudia Colla capo rappresentanza della Commissione Europea e di Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. Poi degli speech introduttivi di Elena Donazzan, Brando Benifei e Gaetano Pedullà. Alle 10 apre l’evento il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Alle 10.40 si parla di informazione con il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini e l’amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.

A seguire il Forum italiano sull’hospitality, all’incrocio tra Olimpiadi e turismo: tra i panelist l’assessore Massimo Sertori e il presidente Alessandro Giungi. Alle 11.30 sarà la volta di Daniela Santanché, ministro del turismo, insieme a Giovanni Bozzetti, l’assessore Barbara Mazzali e Davide Corritore. A mezzogiorno intervista al ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire il segretario di Azione Carlo Calenda, poi il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Alle 13.20 super panel sulla mobilità e la logistica con il sottosegretario Alessandro Morelli, l’europarlamentare Pierfrancesco Maran, l’assessore regionale Franco Lucente, l’assessore della Regione Emilia Romagna Irene Priolo, l’assessore Arianna Censi, il presidente di Fnm Andrea Gibelli, l’ad di Milano Serravalle Ivo Cassetta, l’ad di Arriva Italia Angelo Costa, l’ad di DHL Nazzarena Franco e il managing director di Alstom Italia Michele Viale.

Alle 14.45 uno dei panel dedicati a Milano (“Una città per tutti?”) con l’onorevole Fabrizio Sala, l’assessore Paolo Franco, l’assessore Fabio Bottero, il presidente di MM Simone Dragone, il presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi, il direttore di CMB Fabio Cambiaghi, la professoressa Marilisa D’Amico, il presidente della Fondazione Policlinico Marco Giachetti e il direttore esecutivo della Fondazione Housing Sociale Giordana Ferri.

Alle 15.30 si parla di energia con il ministro Gilberto Pichetto Fratin, con il presidente di Arera Stefano Besseghini, con l’assessore Giorgio Maione, con il presidente di A2A Roberto Tasca, l’ad di Siram Veolia Emanuela Trentin, il presidente di Cesi Guido Bortoni e Fabrizio Candoni CEO di Wegreenit. Chiude la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo. Alle 16.45 intervista al ministro Paolo Zangrillo, alle 17 “Blue Deal” con gli assessori Gianluca Comazzi ed Elena Grandi, il vicepresidente di Assolombarda Alberto Dossi e la ceo Suez Patrizia Rutigliano, l’ad di MM Spa Francesco Mascolo e il presidente di CAP Yuri Santagostino. Alle 18 panel sulla cybersecurity con il dg Agid Mario Nobile, il ceo Secure Network e vicepresidente Assolombarda Alvise Biffi, il cyber security expert Pierguido Iezzi e il presidente di Netgroup Giuseppe Mocerino. Alle 18.40 intervista al presidente di Italia Viva Matteo Renzi (orario da confermare).

E infine, alle 19, un panel a cui tengo molto. Si parla di “Domande giuste per Milano” con Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, Pierfrancesco Majorino capogruppo Pd in Regione, l’assessore Emmanuel Conte, il vicepresidente Marco Alparone e il presidente Anita Pirovano. A fare le domande giuste Marco Castelnuovo, capo della redazione milanese del Corriere della Sera.

QUI PER REGISTRARSI:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-futuro-direzione-nord-25-scelte-per-tempi-difficili-1325638403149