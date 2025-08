La Danza: arma del rispetto contro la violenza sulle donne

Sarà affisso in tutte le scuole di danza italiane, il “Manifesto nazionale della Danza contro la violenza sulle donne”, come un monito e una guida per prevenire la violenza di genere all’insegna dello slogan: “Danzare per la vita” La formazione dei giovani attraverso la danza: un modello contro la violenza sulle donne”. La campagna è una iniziativa dell’Aidaf, Associazione italiana Danza Attività di Formazione, promossa insieme all’Agis l’Associazione generale italiana dello Spettacolo, lanciata nella Giornata Mondiale della Danza, il 29 aprile.



E nella stessa giornata su RaiUno in prima serata va in onda l’evento “Viva la danza” con Roberto Bolle che si muove plasticamente dentro e fuori palazzi storici e meravigliosi e danza davanti a 24 tele di Caravaggio in un dialogo con i personaggi dipinti, quest’ultima performance girata di notte nelle sale della mostra in Palazzo Barberini a Roma. Il grande ballerino ha poi danzato fra le calli di Venezia, nello scrigno del Teatro La Fenice, nella grandezza del Palazzo Ducale e alla Ca’ d’Oro. Davanti ai quadri Bolle danza un passo a due con il primo ballerino della Scala, Timofej Andrjashenko, tratto dall’opera “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti che debutterà al Maggio Fiorentino dal 9 all’11 maggio, come ha segnalato ieri il presidente Fuortes e poi a Milano al Teatro degli Arcimboldi (dal 15 al 21 maggio).

“Viva la Danza” è un evento organizzato dalla Rai con il Ministero della Cultura, prodotto da Rai con la Ballandi e Artedanza srl, presentato lunedì in una conferenza stampa al Mic (un vero “manel”, tutti uomini) e nel quale il ministro Alessandro Giuli, che naturalmente vede nella bellezza un rimedio per “salvare il mondo”, ha ricordato che, a sua volta, la bellezza del patrimonio culturale italiano così ricco va tutelata e “messa al riparo dalle devastazioni” ma anche condivisa.

Due eventi paralleli nella Giornata Mondiale della Danza, per sottolineare come l’arte coreutica può essere un bellissimo veicolo per trasmettere la cultura del rispetto, a partire dalla famiglia e nelle scuole. Un lavoro sulla formazione, quindi, presentato nella Giornata ancora nel palazzo del Collegio Romano, sede del Mic, con Amalia Salzano presidente Aidaf e la grande immagine di scarpette da danza classica, ma rosse. Un tavolo quasi tutti al femminile, in questo caso, a parlare per l’Agis il presidente Francesco Giambrone (che ha rivendicato il ruolo sociale di chi lavora nello spettacolo), per la maggioranza il presidente della Commissione Cultura, Mollicone (che invece insiste nel refrain su un “cambio di passo” nella trasmissione di cultura).

Il Manifesto dell’Aidaf mira a superare gli stereotipi e i “meccanismi culturali diffusi” che ripropongono la violenza sulle donne. Si pone alcuni obiettivi: educare all’affettività, al rispetto dell’individuo e all’uguaglianza di genere, predisporre all’ascolto, al dialogo, all’empatia e alla collaborazione; sensibilizzare l’attenzione verso segnali di disagio al loro nascere; cercare la parità di ruoli e responsabilità anche nel mondo della danza. Infine, “danzare per dare gioia a se stessi e agli altri e per esprimere il meglio di sé”.

A questa campagna potranno aderire tutte le scuole di danza italiane e il Manifesto è a disposizione di qualsiasi scuola lo vorrà adottare. Intanto la Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) ha stipulato con la Regione Marche una convenzione per istituire nelle scuole corso di Formazione al rispetto.

Dal Ministero della Giustizia invece arriva un opuscolo contro la Violenza sulle donne, dove se pone l’accento su principi rilanciati dalle donne come “un No è sempre un No”, (ma con illustrazioni fumettistiche e datate) e le consiglia come difendersi dal possesso mascherato da stereotipi affettivi e dalla violenza, a un uomo vengono le ricordate le “conseguenze” della violenza come reato: potresti avere un procedimento penale, un interrogatorio, un processo di cui potresti anche pagare le spese. Insomma, essere violento non ti conviene… sembra essere il messaggio, piuttosto che ripudiare la violenza per principio.

La danza invece può indurre al rispetto per l’altro, perché l’arte può “elevare lo spirito migliore dell’uomo”, ricorda l’étoile Liliana Cosi; ma la danza può anche essere terapeutica sulle vittime di abuso, fa notare la psicologa Maria Francesca Trulli, che possono essere aiutate nell’empowerment e quindi ritrovare la consapevolezza del loro corpo.