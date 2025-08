Boom di Arsenal-PSG che batte Maria Corleone, Bolle, Belve, Iene e Floris

Fagnani, Maria Corleone e Bolle (inspiegabilmente) uno contro l’altro armati. E poi, soprattutto, avendo di fronte su Sky e Tv8, la semifinale di Champions League, Arsenal-PSG, che vince complessivamente la gara per gli ascolti di serata: 1,930 milioni ed il 9,3% su Tv8 e 880mila e 4,4% (Fonte Studio Frasi) su Sky. Bene Sinner con Chiocci

Bolle, Fagnani, Maria Diletta Rossi, la politica ed il calcio della Champions League (free e pay) con Arsenal-PSG da Londra martedì 29 aprile in prima serata tv.

Tornava Francesca Fagnani con ‘Belve’ su Rai2, mentre le ammiraglie si sfidavano a colpi di novità importanti, con ‘Viva la Danza’ e Roberto Bolle su Rai1 e la fiction ‘Maria Corleone’ su Canale 5.

E’ stata questa la terna principale di una programmazione estremamente ricca di opzioni.

Lato Viale Mazzini, inoltre, su Rai3 è andato in onda ’Un Giorno in Pretura’, mentre Cologno ha risposto con ‘Le Iene’ su Italia 1 ed ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete4, con Bianca Berlinguer a tentare di rivaleggiare con ‘DiMartedì’ su La7 sul dopo Bergoglio, Trump, i dazi, l’Ucraina. Non irrilevante, infine, come si è visto, la presenza della semifinale di Champions League in chiaro su Tv8, Arsenal-Psg, e trasmessa ovviamente anche da Sky.

Conclave, Meloni, Trump, Ucraina, black out i temi d’attualità

A ‘DiMartedì’ da Giovanni Floris sono passati, tra gli altri, Luca e Paolo, Antonio Di Bella, Sergio Rizzo, Pierluigi Bersani, Antonio Padellaro, Elsa Fornero, Matteo Renzi, Antonio Di Bella, Lucio Caracciolo, Sergio Rizzo, Emiliano Fittipaldi, Ernesto Ruffini, Chiara Becchimanzi, Gianni Cuperlo, Alessandro De Angelis, Nando Pagnoncelli, Alessandro Di Battista ed altri ancora.

A ‘E’ sempre Cartabianca’ spazio a Mauro Corona, Monsignor Paglia, Giovanni Donzelli, Stefano Bonaccini, Concita de Gregorio, Mario Giordano, Valentina Petrini, Roberto Poletti, Piero Armenti, Marina La Rosa, Lorenzo Ruzza, Leopoldo Mastelloni, Gianluca Xu, Orietta Berti.

Tra le opzioni di base vince la fiction di Canale 5

Su Canale5 la prima puntata di ‘Maria Corleone’ con Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino protagonisti, ha conquistato 2.172.000 spettatori con uno share del 12,1%.

Su Rai1 l’evento ‘Viva la Danza’’, con Serena Rossi e Claudio Santamaria a supportare Roberto Bolle ha avuto solo 1,759 milioni di spettatori ed il 11,1%.

Su Rai2 il ritorno di ‘Belve‘ con Sabrina Impacciatore, Marcel Jacobs e Nathalie Guetta ospiti di Francesca Fagnani, ha riscosso 1,478 milioni di spettatori pari al 9,1%.

Su Italia 1 la nuova puntata de ‘Le Iene Show’, con Veronica Gentili e Max Angioni alla conduzione, ha conseguito 1,359 milioni di spettatori e il 10,2% di share.

Su Rai3 ‘Un giorno in Pretura’ si è fermato a 520.000 spettatori e 3%.

I talk: Floris doppia Bianchina

Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto quota 1,409 milioni di spettatori con l’8,4% rimanendo un po’ sotto la media delle ultime puntate record.

Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 705.000 spettatori con il 5%.

La Champions League free+pay vince la serata: 13,7% e oltre 2,8 milioni (Studio Frasi)

Inoltre, su Tv8 ‘Arsenal-Psg’ è arrivata a 1,930 milioni di spettatori con il 9,7%%; lo stesso match su Sky ha conseguito ulteriori 880mila spettatori e 4,4% (951mila la total audience).

In access Sinner batte il Tg1 ma non Affari Tuoi

Su Rai1 l’intervista di 18 minuti di Gian Marco Chiocci a Jannik Sinner a 4,766 milioni e 24,6% di share. ‘Affari Tuoi’ a 5,5 spettatori e 26,2%.

Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ a 2,662 spettatori e 12,93%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1,770 milioni di spettatori e 8,7%.