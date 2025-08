Clara D’Orlando, head of public affairs del Gruppo Data4

Dal 29 aprile, Clara D’Orlando entra in Data4, operatore e investitore europeo nel mercato dei data center, con il ruolo di head of public affairs del Gruppo.

La nomina di Clara D’Orlando

L’annuncio è stato dato al summit AI Action di Parigi lo scorso febbraio. In qualità di head of pubblic affairs, Clara è responsabile della strategia istituzionale dell’azienda. Il suo compito è rafforzare la visibilità e il posizionamento del Gruppo presso le autorità pubbliche e gli stakeholder, supportando lo sviluppo del business nelle sedi attuali e in quelle future. Collabora con l’intero ecosistema pubblico per favorire la crescita sostenibile e promuovere la centralità dei data center nella trasformazione digitale europea.

Il percorso professionale

Clara d’Orlando ha una lunga esperienza nel settore pubblico, in particolare nell’attrazione di investimenti internazionali in Francia. Per dieci anni ha lavorato tra Milano e Parigi in Business France, l’agenzia per la promozione degli investimenti, come senior investment advisor e regulation and public policy expert. Dal 2022 ha fatto parte del Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri come consulente per l’Europa e l’attrattività economica. È laureata in affari pubblici a Sciences Po Paris e in economia e management pubblico alla Bocconi.