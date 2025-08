Gerri, l’ispettore made in Puglia

Giulio Beranek e Valentina Romani portano in serie i romanzi di Giorgia Lepore. Il ritorno della dottoressa Grey: Ellen Pompeo mamma adottiva e spaventata. ‘In moto verso casa’ con Ewan McGregor e Charley Boorman. Le nuove serie di inizio maggio

Tina Fey, Will Forte

Amicizie a dura prova

Tre coppie di amici: Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). Una di loro però sta per separarsi e la notizia riporta a galla vecchi problemi e non detti. ‘The Four Seasons’ si snoda lungo quattro vacanze distribuite nell’arco di un anno, ed è ispirata all’omonimo film del 1981. Su Netflix, dall’1/5

Giulio Beranek, Valentina Romani

Crime alla pugliese

Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, ‘Gerri’ è una nuova serie crime già venduta in diversi Paesi, dalla Gran Bretagna agli Stati uniti. È stata girata interamente in Puglia ed è tratta dalla serie di romanzi di Giorgia Lepore. Protagonista è l’ispettore Gerri Esposito, interpretato da Giulio Beranek, al cinema con ‘Tutto può succedere’. Mentre Valentina Romani, che quest’anno in ‘Mike’ ha interpretato la moglie di Bongiorno, è la viceispettrice Lea Coen. Su Rai 1, dal 5/5

Ellen Pompeo

Adozione drammatica

Dalla storia vera di una coppia americana che, dopo aver adottato una bambina affetta da nanismo, si trova ad affrontare una serie di dubbi inquietanti sulla reale età della piccola e sui suoi comportamenti. ‘Good American Family’ ha per protagonisti Ellen Pompeo, la dottoressa che ha dato il nome a ‘Grey’s Anatomy’ e che qui riveste i panni della madre, e la 28enne Imogen Faith Reid, che interpreta Natalia Grace, la ragazzina adottata.

Ewan McGregor, Charley Boorman

Ewan e Charley tornano in sella

Scozia, Scandinavia, Circolo polare artico, Europa continentale: la serie di Ewan McGregor e Charley Boorman, protagonisti e produttori, corre su 2+2 ruote. Sono 10 gli episodi ‘In moto verso casa’ in cui la coppia attraversa splendidi paesaggi e si confronta con le diverse popolazioni. I due attori inglesi, il primo diventato famoso con ‘Trainspotting’ e il secondo arrivato al cinema con ‘Un tranquillo weekend di paura’, hanno compiuto insieme, dal 2004, tre lunghissimi viaggi in moto. Su Apple Tv+, dal 9/5

Marie Bach Hansen

Che fine ha fatto la babysitter?

A Copenaghen una ragazza alla pari scompare, la vicina e la sua au pair sono convinte le sia successo qualcosa di brutto. La polizia indaga. La produzione seriale danese è famosa soprattutto per ‘Borgen’, con la Prima ministra e le sue lotte per mantenere il potere, ma non mancano titoli crime e di suspense, come ‘L’uomo delle castagne’. In ‘Reservatet – La riserva’, il cui regista Per Fly aveva diretto anche alcuni episodi di Borgen’, protagonista è Marie Bach Hansen (‘The Last Vermeer’). Su Netflix, dal 15/5