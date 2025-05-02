Emanuele Floridi capo della comunicazione della Lazio

Emanuele Floridi è ufficialmente alla guida della comunicazione della Lazio. Che ci fosse già stato un salto di qualità e molte innovazioni – specie nelle iniziative di relazione con lo stakeholder ‘tifoso’ – c’era già stato qualche evdente segnale. Ora è arrivata la comunicazio e ufficiale. Romano, 47 anni, lunga esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva, esperto di crisis managment, Floridi si è dichiarato entusiasta del ruolo che va a ricoprire: «Sono onorato di far parte di una società gloriosa come la Lazio e metterò tutta la mia esperienza e professionalità al servizio del Club, il mio obiettivo è intensificare il dialogo con i media, le istituzioni e soprattutto valorizzare ulteriormente il rapporto speciale che lega la Lazio ai suoi sostenitori”.

Lotito: Promuoverà i valori biancocelesti

Il patron Claudio Lotito l’ha così salutato: “Accogliamo con grande soddisfazione Emanuele Floridi nella famiglia biancoceleste. La sua esperienza e la sua professionalità saranno fondamentali per rafforzare la comunicazione e la diffusione del nostro brand, contribuendo a tutelare e valorizzare ulteriormente la grande tradizione della Lazio. Siamo certi che saprà operare con efficacia, consolidando il legame con i nostri sostenitori, partner commerciali e con gli interlocutori istituzionali e mediatici, promuovendo con forza i valori biancocelesti in Italia e nel mondo”.