Rtl 102.5 lancia la nuova campagna che celebra vent’anni di “Very normal people”

Oggi, 5 maggio, RTL 102.5, emittente più ascoltata e seguita d’Italia, inaugura la campagna di comunicazione 2025 che celebra i vent’anni del claim “Very Normal People”.

Per la prima volta, il celebre jingle si rinnova completamente in chiave partecipativa e celebrativa, diventando un vero inno all’unicità quotidiana degli ascoltatori.

Marta Suraci

Una giornata speciale per il debutto del jingle personalizzabile che rende protagonisti gli ascoltatori

«Ancora una volta, sono le persone a essere al centro della nostra campagna di comunicazione che si sviluppa in modo complementare attraverso stampa, affissioni, radio, TV e social”, commenta Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di RTL 102.5. “Vent’anni iniziano a essere tanti. Vent’anni del nostro “Very Normal People”, vent’anni di normalità: il nostro gioiellino, il valore che vogliamo portare avanti da sempre. La normalità di oggi non è quella di vent’anni fa, e ciò che cerchiamo di fare è raccontarla in tutte le sue sfumature. Quest’anno abbiamo cercato di realizzare una campagna ironica, scanzonata e divertente. Con Stefania Siani e Federico Pepe abbiamo riflettuto a lungo. La lampadina si era accesa già da tempo, ma è stato dopo Sanremo che è arrivata l’ispirazione finale: Lucio Corsi, ha raccontato la normalità in modo perfetto, come nessun altro era riuscito a fare. Come dice nella sua canzone, “Cintura bianca di judo”, la normalità è proprio questa, non bisogna essere perfetti o al top per essere orgogliosi di sé. È questo che vogliamo celebrare e raccontare. Questo valore aggiunto lo abbiamo tutti, ci rende belli e diversi, uno dall’altro. Non va cercato in qualcosa di particolare, ma nell’essenza di ciò che siamo. Questa è la nostra celebrazione della normalità”.

“Cerchiamo sempre di mettere al centro i nostri ascoltatori, e quest’anno siamo andati oltre. La campagna stampa e quella radio-televisiva sostituiscono davvero le persone alla parola “normal”. In affissione al clain “Very Normal People” la parola “Normal” viene sostituita con il nome della persona. In radio è ancora più divertente, abbiamo ricantato i jingle sostituendo la parola “Normal” con il nome delle persone: “Very Marta People – Very Normal People”, spiega Marta Suraci, che conclude: “Ci sono 16 soggetti che, con delle freddure, raccontano la loro normalità in modo autoironico, e poi inseriscono il proprio nome nel jingle. Le foto sono realizzate da Camilla Bach, una giovane fotografa bravissima”.

Al centro della campagna ancora le persone comuni

Gli ascoltatori diventano i protagonisti, sostituendosi fisicamente nei visual alla parola “NORMAL”. In radio, TV e social, siamo andati oltre: ogni persona può inserire il proprio nome al posto di “Normal”, trasformando il jingle in “Very Stefy People”, “Very Luca People” e molti altri. Questa campagna vuole essere divertente, liberatoria, scanzonata e corale, rafforzando quel senso di appartenenza unico che lega la radio al suo pubblico. Un lavoro che, nella sua semplicità, vuole dare importanza ai tanti valori di cui, con grande orgoglio, continuiamo a farci portavoce. Sicuramente fonte di ispirazione è stato il Festival di Sanremo 2025, che, ancora più di altre edizioni, ha sottolineato la forza comunicativa della normalità».

Una creatività corale e partecipativa

La campagna 2025 è firmata dalla direzione creativa di Stefania Siani e Federico Pepe. Il concept pone il pubblico al centro, trasformandolo nel volto stesso del messaggio. Ogni ascoltatore è protagonista, e la “normalità” diventa sinonimo di unicità. Una campagna ironica, irriverente e coinvolgente, nella quale ciascuno può riconoscersi.

Il progetto si articola in una vasta gamma di contenuti: affissioni pubblicitarie, spot in radiovisione che catturano la spontaneità degli ascoltatori, e contenuti pensati per social media e piattaforme digitali, dove l’interazione è massima e immediata. Il tutto costruito attorno a un messaggio semplice ma potente: ognuno è importante, ognuno è “very normal people”.

Le firme visive di una nuova estetica dell’autenticità

A firmare i ritratti della campagna è Camilla Bach, fotografa classe 1993 con un background internazionale che include l’International Center of Photography di New York e la Goldsmiths University di Londra. Con il suo stile diretto e delicato al tempo stesso, Bach restituisce la forza visiva dell’autenticità.

Per la regia dei contenuti video è stato scelto Fabrizio Albertini, noto per il suo sguardo puro e senza filtri. Le sue immagini raccontano persone reali, nella loro quotidianità non patinata, e mettono in luce la bellezza di ciò che siamo, lontano dai filtri e dai modelli irraggiungibili spesso imposti dai social network.

Un messaggio necessario nell’epoca dei social

Nel mondo odierno, dove i social media spesso amplificano immagini e stili di vita idealizzati, il messaggio lanciato da RTL 102.5 con questa campagna assume un valore ancora più forte. Celebrare la normalità significa riaffermare l’importanza dell’autenticità, del sentirsi rappresentati e riconosciuti.

Per partecipare alla campagna o personalizzare il proprio jingle, è possibile visitare il sito ufficiale rtl.it.