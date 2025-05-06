Live, giochi e dirette nell’estate di Radio Italia e Alpitour

Dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento: è il il menu estivo della partenership tra Alpitour World e Radio Italia che, per il sesto anno consecutivo porta l’animazione dell’emittente radiofonica in 4 villaggi Bravo e VOIhotels, tra Puglia, Sicilia e Sardegna.

Cinque le settimane di programmazione, che vedranno alternarsi i conduttori di Radio Italia e tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia.

Dal 9 al 14 giugno prima tappa sarà al Bravo Alimini (LE) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. L’11 giugno, con l’intervista e il live di Francesco Gabbani.

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (ME), saranno in diretta Paoletta, Giuditta Arecco e Marco Falivelli. Ospite il 2 luglio Ermal Meta.

Dal 7 al 12 luglio al VOI Arenella Resort (SR) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.

Dal 21 al 2 agosto al VOI Tanka Village (CA) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.

I conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti saranno accompagnati con volo diretto da Milano Malpensa. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma sarà Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Milano Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.