Ordine dei Giornalisti, Bartoli confermato presidente

Eletto a larga maggioranza, per Bartoli si tratta del secondo mandato. Accanto alla sua riconferma, anche quella di Sapdari come segretaria generale e Dossena tesoriere. Caroprese eletto vicepresidente

Carlo Bartoli è stato confermato presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. L’elezione si è svolta oggi a Roma, nella sede di via Sommacampagna, durante la seduta di insediamento del Consiglio nazionale.

Bartoli, fiorentino, al secondo mandato, ha ottenuto la maggioranza dei voti con 47 voti su 60 consiglieri. Undici sono state le schede bianche, mentre un voto è andato a Gianluca Amadori e uno a Elena Golino.



“Nella precedente consiliatura sono stato eletto con 33 voti, questo consenso mi gratifica molto e conferma che il percorso che abbiamo avviato insieme deve proseguire”, ha commentato Bartoli.

Caroprese vicepresidente

Accanto alla riconferma di Bartoli, è arrivata l‘elezione di Francesco Caroprese come vicepresidente, con 50 voti.

Già vicepresidente della Lombardia, ha ricoperto altri incarichi nazionali. Tra il 2014 e il 2017, infatti, ha già fatto parte del Consiglio Nazionale.



Confermati la segretaria generale, Paola Spadari, che ha ottenuto 41 voti, e il tesoriere Gabriele Dossena con 46 voti.

Il nuovo esecutivo

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha nominato anche il nuovo esecutivo. Tra i membri eletti figurano professionisti e pubblicisti che avranno il compito di guidare l’Ordine in un periodo che si preannuncia come cruciale per la professione giornalistica.

Tra i professionisti sono stati confermati Gianluca Amadori e Andrea Ferro, già membri del passato esecutivo, ai quali si aggiunge il neo eletto consigliere Piero Ricci, già presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti della Puglia. Per i pubblicisti sono stati confermati Giuseppe Murru e Cristina Deffeyes.