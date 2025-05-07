Mattarella: trovare soluzioni per aiutare il cinema. I David parte della storia d’Italia

Alla cerimonia di presentazione dei candidati al riconoscimento, Mattarella ha celebrato il cinema per la sua capacità di raccontare e interpretare la storia del paese, esaltandone la spirito di adattamento ai cambiamenti inventando nuovi generi e reinventandosi

“I premi David di Donatello rappresentano la festa del cinema italiano”. Sono le parole con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il suo intervento alla cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati al riconoscimento.

Un momento tradizionale, di cui Mattarella ha voluto rimarcare il valore, soprattutto nell’anno in cui i David compiono 70 anni. “Il suo ideatore, Gian Luigi Rondi, volle incardinare, in questa giornata, la presentazione al Quirinale delle rose dei finalisti. Era un modo per rimarcare ancor più il valore del cinema e l’attenzione necessaria delle istituzioni verso un settore di così grande rilievo per la cultura, la società, l’economia, e per la stessa immagine dell’Italia”.

Sergio Mattarella riceve il David Speciale 70, riconoscimento speciale per i 70 anni del premio (foto Ansa/Quirinale)

Parte della storia italiana

“Il cinema è organo vitale delle nostre comunità”, ha proseguito nel messaggio che ha chiuso la cerimonia condotta da Geppi Cucciari. “Nei suoi molteplici generi, ha contribuito a raccontare la nostra storia, a scriverla, a interpretarla. Con emozioni e immagini, con verità e fantasia, con i volti che sono impressi nella nostra memoria. Il cinema ha contribuito a formare l’identità degli italiani; ha aiutato a comporre una lingua comune, a far maturare una coscienza civica, e dunque a rafforzare le basi della nostra libertà e della nostra democrazia”, ha aggiunto.

Citando capolavori come ‘Roma città aperta’, “che aprì la finestra su un’Italia che voleva ripartire”, ma anche ‘Ieri, oggi, domani’ che vinse il premio Oscar e ‘Amarcord’, Mattarella ha voluto metaforicamente sfogliare la storia dei David definendoli “parte della storia della Repubblica”, “con i momenti più belli, con le difficoltà, con i sogni, con gli affanni”.

Con un salto nel presente, Mattarella ha parlato di un settore che è in continua trasformazione. “Evolvono gli strumenti, mutano i gusti, le strutture narrative, le percezioni stesse delle immagini. Viviamo un tempo in cui tanto si sussegue con tale rapidità da risultare a volte quasi incomprensibile, come una Babele”.

Ma a suo avviso, la cultura e, in essa, il cinema “è capace di lasciare tracce sotto la superficie. E dunque può essere uno strumento decisivo, un alleato della libertà dei singoli e delle comunità nell’affrontare il cambiamento d’epoca, nel comprenderlo, e dunque viverlo senza subirlo passivamente”.

Pupi Avati, vincitore del David alla carriera

(foto Ansa/Quirinale) Giuseppe Tornatore, vincitore del Premio Cinecittà David 70

(foto Ansa/Quirinale)

Nuovi canoni

Tra queste sfide, Mattarella ha citato la contaminazione tra media. “Si temeva qualche anno fa che la televisione, e poi il web, il moltiplicarsi delle piattaforme, avrebbero compresso il cinema, il suo linguaggio, il suo ruolo artistico e culturale. Oggi possiamo registrare che il cinema ha vinto la sfida dell’interdipendenza o, se si vuole, dell’integrazione con altre piattaforme, della “contaminazione” con altri linguaggi. Ha elaborato nuovi canoni, ha inventato nuovi generi, non è rimasto uguale a sé stesso, è stato capace di portare la sua cultura narrativa e l’esperienza maturata nei decenni in un sistema audiovisivo più ampio”.

“E’ questo un processo che riguarda l’estetica del cinema, il suo racconto, ma anche la parte industriale, dalla produzione alla distribuzione, alle sempre più articolate modalità di fruizione”, ha ribadito.

Sostegno al settore

Mattarella ha quindi rivolto il suo invito a politica e istituzioni a trovare soluzioni per aiutare il settore che rappresenta una voce importante per l’economia nazionale.

Il cinema è “un comparto che ha un peso importante, e crescente, nell’economia nazionale. Anche per questo, mentre apprezziamo il fiorire di nuove opere – il Premio David nasce proprio per questo, per incoraggiare il dinamismo della produzione italiana – dobbiamo anche riflettere sui problemi aperti, individuare i punti critici del sistema e trovare soluzioni che possano aiutare il cinema a superare le proprie difficoltà”.

La cerimonia al Quirinale per i David (foto Ansa/Quirinale)

“Anche quest’anno va sottolineato che le sale cinematografiche soffrono una pericolosa erosione che le sta sottraendo a città e quartieri. Circostanze obiettive penalizzano i gestori, ma non ci si può rassegnare a logiche commerciali e di mercato che non tengono in adeguata considerazione il cinema, inteso anche come valore sociale, come occasione di incontro, di ritrovo, di condivisione. Le istituzioni – sia nazionali sia locali – hanno la responsabilità di governare questi processi”

“Vi sono incertezze normative che non aiutano i produttori indipendenti, né gli autori più giovani”, ha aggiunto in un passaggio successivo. “Problemi che vanno affrontati anche per evitare che si raffreddi l’interesse di produzioni estere, tornate nei nostri studi perché hanno visto nell’Italia un grande polo del cinema europeo. E’ auspicabile che istituzioni e componenti del cinema intensifichino il dialogo e cerchino soluzioni”.

“Nuove generazioni di registi, di autori, di attori – una qualificata rappresentanza è presente qui oggi – diventano, con passione, come ripete la presidente Detassis, protagonisti del grande schermo ed entrano nel cuore delle persone, si fanno conoscere in Europa e nel mondo, arricchiscono le nostre vite. Le nuove generazioni del cinema possono avere maggiore facilità nel comunicare con le nuove generazioni di cittadini, che vivono in un contesto dove linguaggi ed emozioni sono sottoposti a trasformazioni così rapide. Le sfide non possono spaventare. Ricordare il nostro passato, le nostre radici serve anzitutto per porre luce sul futuro. Un futuro che – come sempre – è già cominciato. Con i premi David, ci fermeremo per una sera a festeggiare. Per poi ripartire con nuovi progetti, nuove idee. Progetti che il pubblico già attende”, ha concluso.





