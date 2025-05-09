Ampia copertura sui broadcaster internazionali per la corsa, al via dall’Albania. Social e rete in campo per le dirette e i contenuti esclusivi

Parte oggi, dall’Albania, l’edizione 108 del Giro d’Italia. Prime tre tappe in Albania, poi il ritorno sulla penisola, dalla Puglia, tv e digitale – tra sito ufficiale e social – racconteranno la corsa rosa nel suo itinerario fino all’arrivo a Roma, il primo giugno, in Italia e nel resto del mondo.

Realizzate da EMG per conto di RCS Sport che ne coordina la produzione, immagini e riprese saranno disponibili in oltre 200 territori.

In Italia

Come da consuetudine, la Rai racconta in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. Rai 2 e Rai Sport HD i canali coinvolti, non solo con le dirette delle corse, ma anche con una serie di trasmissioni collaterali per il pre e post gara, con le tradizionali analisi e le sintesi serali post tappa.

La corsa viene trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulla piattaforma on demand Discovery+.

Nel mondo

Warner Bros. Discovery, che detiene i diritti per la trasmissione globale, distribuisce i contenuti tramite i propri canali lineari Eurosport e, in Gran Bretagna, TNT Sports, oltre alla piattaforme OTT Discovery+ e MA, negli Stati Uniti, con diretta, notizie e sintesi giornaliere.

Per Wbd numerosi i partner in sublicenza, tra cui Flo Sports in Canada (che riceve anche highlights commentati in francese), Staylive nei mercati MENA, Nuova Zelanda e Africa, e L’Équipe TV in Francia, a cui fornisce direttamente gli highlights.

In Europa, il racconto del Giro, feed personalizzati, è affidato a NOS nei Paesi Bassi, RTBF, VRT e VTM (live per le prime tre tappe e con un newsfeed nelle restanti) in Belgio, ARD ZDF in Germania, SRG in Svizzera, e Planet TV in Slovenia. In Spagna, la copertura è affidata a EITB mentre in tutta Europa i contenuti saranno disponibili tramite Eurovision Sports News.

In Albania RTSH trasmette in diretta le prime tre tappe e gli highlights delle restanti; in Belgio, LN24 garantisce la diretta della terza tappa e sintesi quotidiane.

Nel continente asiatico, JSports copre il Giappone, mentre in Cina la trasmissione è curata da Zhibo TV. In America Latina, DirecTV trasmette l’intero evento, mentre in Colombia sono coinvolti Caracol TV e RCN.

In Africa copertura con Supersports, con trasmissioni in diretta e servizi giornalieri, mentre nei Caraibi è Rushmore a trasmettere 12 tappe in diretta, con le frazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17 e 18.

Sul digitale

L’edizione 108 viene trasmessa sul sito e sull’app ufficiale del Giro d’Italia, con una cronaca scritta in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), che include, oltre alle fasi salienti della corsa, anche varie curiosità e statistiche.

Copertura social in tempo reale attraverso i canali ufficiali – Instagram, Facebook, X, TikTok, e YouTube.