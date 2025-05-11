Il rientro di Sinner batte Lazio-Juve. Tra il Foro Italico e l’Olimpico, sabato 10 maggio due grandi eventi sportivi a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro. Gli appassionati hanno scelto di seguire l’atteso ritorno in campo del numero uno del mondo. Oltre sei milioni di contatti e circa 2,1 milioni di spettatori complessivi free+pay per il match del centrale. ‘Coperto’ il secondo tempo di Lazio-Juventus

Il tennis e Sinner sono una potente killer application televisiva. Sia in chiaro che a pagamento. Tra il Foro Italico e l’Olimpico, su uno stretto footprint romano, sabato 10 maggio si sono sfidati in tv e in città due grandi eventi sportivi.

Da una parte Sinner-Navone dall’altra Lazio-Juventus. Tifo e passione esaltati a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro.

Gli appassionati che potevano seguire questi incontri attraverso la tv hanno scelto soprattutto il match del numero uno del tennis italiano, al rientro dopo la squalifica. Oltre sei milioni di contatti e circa 2,1 milioni di spettatori complessivi free+pay per il match del centrale.

Il presidente della Federazione, Angelo Binaghi ospite di rai2

‘Coperto’ – o quasi – il pur spettacolare secondo tempo di Lazio-Juventus. Jannik al rientro agli Internazionali di Roma dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, al primo turno ha stroncato Lazio-Juve portando a casa la vittoria con l’argentino Navone sul calare della sera.

I dati di ascolto certificano il potente risultato ‘free’ del match e il quasi pareggio della sua versione pay con la partita di calcio.

A partire dalle 19.00, confrontandosi con il secondo tempo di Lazio-Juventus su Dazn, il match fra Jannik Sinner e Mariano Navone si è concluso con la vittoria dell’azzurro per 6-3, 6-4 in un’ora e trentotto minuti di gioco. Il bilancio in termini di ascolti è stato notevole. Su Rai2 la partita ha avuto 1,4 milioni di spettatori con il 9,82% di share e ben 4,4 milioni di contatti.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, Sinner-Navone ha prodotto 708mila spettatori ed il 4,5%, con ovviamente meno contatti (e più permanenza) di Rai2, a quota 1,480 milioni.

Tudor e Baroni

Il gol di Vecino

La bellissima Lazio-Juventus su Dazn, terminata con il pareggio biancoceleste di Vecino al minuto 96 contro i bianconeri in 10 per l’espulsione di Kalulu, ha avuto ‘solo’ 810mila spettatori, dimostrando di soffrire molto la concorrenza del master 1000 romano.