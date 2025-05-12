Eurovision 2025. San Marino RTV a tutto campo. Sergio: “impegno straordinario”

San Marino RTV è pronta a vivere e raccontare ogni istante dell’Eurovision Song Contest 2025, in diretta da Basilea. Da oggi e per tutta la settimana, l’emittente seguirà l’avventura eurovisiva con un palinsesto speciale che coinvolge TV, radio, web e social, raccontando il percorso del rappresentante sammarinese Gabry Ponte con il brano “Tutta l’Italia”.

Una settimana di eventi tra dirette e format dedicati

Collegamenti quotidiani, approfondimenti, dietro le quinte e interazioni social arricchiranno la copertura mediatica dell’evento. Protagonista anche Senhit, storica Ambassador di San Marino all’Eurovision, che torna nel ruolo di ‘Spoke Person’ per la finalissima di sabato 17 maggio.

Il direttore generale Roberto Sergio sottolinea il valore dell’iniziativa: “È la conferma di un impegno straordinario che segue il grande successo del San Marino Song Contest dello scorso marzo, con oltre 160 milioni di contatti su tutte le piattaforme Rai e RTV. Invito tutti gli italiani a votare Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’, jingle del Festival di Sanremo 2025, nella semifinale del 17 maggio, ricordando che, per regolamento ESC, non è possibile votare il proprio Paese”.

Diretta tv, radio e web per semifinali e finale

Le tre serate dell’Eurovision Song Contest saranno trasmesse in diretta su tutti i canali di San Marino RTV: TV, radio e streaming web alle ore 21.00. Al commento, la storica voce eurovisiva Gigi Restivo, affiancato da Anna Gaspari al suo debutto. Si parte con la prima semifinale martedì 13 maggio, in cui si esibirà Gabry Ponte. Seguiranno la seconda semifinale giovedì 15 maggio e la finale sabato 17 maggio, sempre in diretta da Basilea.

Eurovision Kit: il format live da Basilea con Senhit

Per chi vuole vivere da vicino l’atmosfera dell’evento, torna il format “Eurovision KIT”, in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 16.30, in diretta dall’Arena della St. Jakobshalle. A condurre, insieme a Mauro Torresi, sarà Senhit, che guiderà il pubblico tra interviste, curiosità e retroscena. Domenica 18 maggio, alla stessa ora, andrà in onda lo speciale “Eurovision KIT – The Best”.

Tutto l’ESC in formato digital: backstage, reel e storie

L’esperienza Eurovision si estende anche al mondo digitale grazie all’offerta esclusiva di San Marino RTV su web e social. Dal backstage contenuti inediti curati da Filippo Mariotti, e momenti social imperdibili firmati da Senhit nel format originale “Under the Umbrella”, in cui raccoglierà le testimonianze dei protagonisti… sotto il suo iconico ombrello.

Aggiornamenti costanti su Tg e Radio San Marino

La troupe inviata a Basilea offrirà collegamenti quotidiani nei notiziari Tg San Marino delle ore 14.00 e 19.30, oltre a finestre speciali su Radio San Marino (FM 102.7 e Dab+ per la Regione Lazio), per un racconto immersivo che accompagnerà gli ascoltatori in ogni fase del festival.

San Marino RTV è visibile su Digitale Terrestre canale 831, Tivùsat canale 93 e Sky canale 520. Per tutti gli aggiornamenti, video e streaming è possibile seguire sanmarinortv.sm.