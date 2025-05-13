Vince ‘Gerri’, la fiction di Rai1 che batte ‘L’isola dei famosi’, che ha lasciato il mercoledì alla Coppa Italia. In sovrapposizione Rai1 a 3,2 milioni e Canale 5 a 2,6 milioni, con la Gentili che però prevale nettamente tra i 15-54 anni. Supera il milione FBI, il telefilm di Italia 1, dietro arrivano Gialappa’s, Porro e Marine Le Pen, Giletti, ‘100 Minutì’ su La7 con Saviano da Formigli e Nerazzini. Catastrofe ‘Audiscion’ nonostante il prezzemolo aggiunto Paolantoni.

Giulio Beranek (‘Gerri‘) contro Verona Gentili (eccezionalmente al lunedì) nella ricca serata tv generalista del 12 maggio.

La nuova fiction su Rai1 col il poliziotto rom si è schierata contro il reality adventure ‘L’Isola dei famosi’ su Canale 5 (Lorenzo Tano eliminato è arrivato Dino Giarrusso).

Comicità? ‘Audiscion’ su Rai2 (rinforzato con Francesco Paolantoni) ha cercato senza successo alcuno di rimontare su ‘Gialappa’s Show, in onda su Tv8 e Sky.

E poi, in tema informazione, con sullo sfondo la politica internazionale e il nuovo Papa al Vaticano, Massimo Giletti su Rai3, contro Nicola Porro su Rete4 e ‘100 Minuti’ su La7.

Unica proposta a smarcarsi dalla sfida diretta il telefilm di Italia 1, ‘FBI: Most Wanted’. Affatto irrilevante, infine, la presenza di Atalanta-Roma su Dazn.

Gli ospiti dell’approfondimento

A ‘100 Minuti’ da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, ospite Roberto Saviano, l’inchiesta ‘Lo Spettro’ firmata da Andrea Palladino ha seguito le tracce di Antonio Bardellino, considerato il Pablo Escobar italiano.

A ‘Quarta Repubblica’ da Porro – spazio stabile alla Bayesian – sono passati Marine Le Pen, Alessandro Sallusti, Edward Luttwak, Lucetta Scaraffia, Tommaso Cerno, Stefano Cappellini, Monia Alfieri, Luca Ricolfi, Giuseppe Cruciani tra gli altri.

Da Massimo Giletti su Rai3, spazio stabile per la Gintoneria e poi tra gli ospiti, Augusto Minzolini, Alan Friedman, Stefano Bonaccini, Andrea Del Mastro, Marco Tarquinio, Storace Vladimir Luxuria, Luigi De Magistris tra gli ospiti. Ma ecco come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali offerte.

Vince Gerri, poi il reality di Canale 5. Che tiene tra i 15-54

Su Rai1 la seconda puntata della nuova fiction, ‘Gerri’, con Giulio Beranek nei panni dell’ispettore rom, con Valentina Romani, Roberta Caronia e Fabrizio Ferracani nel cast, è arrivata a 3,220 milioni di spettatori ed il 19%. Alla prima puntata aveva avuto 3.445.000 spettatori e 20,9% battendo la rivale ‘Maria Corleone’.

Su Canale5 la seconda puntata de ‘L’Isola dei famosi’ con Veronica Gentili alla conduzione, Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato, ha conquistato 2.049.000 spettatori con uno share del 17,5% (la prima puntata aveva ha avuto 2,039 milioni di spettatori e il 18,9% di share).

In sovrapposizione ieri la fiction di Rai1 ha avuto 3,2 milioni e il reality di Canale 5 è arrivato a 2,6 milioni, con la Gentili che però ha dominato tra i 15-54 anni (21,4% a 12%). Indicazione rassicurante sulla vitalità del format.

Su Rai2 la seconda puntata del nuovo show ‘Audiscion’ (Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci alla conduzione, una robusta carretta di comici) ha avuto 524mila spettatori ed il 3,2%. Anche la prima era stata un superflop e si era fermata a 594mila spettatori e 3,6%.

Su Italia 1 la nuova puntata di ‘FBI: Most Wanted’ ha conseguito 1 milione di spettatori e il 6,1% di share (sette giorni prima il telefilm strappato a Rai2 a 964mila e 6%)

L’approfondimento in sovrapposizione: Porro 5,3%, Giletti 4,6% e Formigli e Nerazzini al 4,4%

Su La7 ‘100 Minuti’ ha raggiunto quota 787mila spettatori con il 4,4% (sette giorni prima a 936mila spettatori e 5,5%).

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 741.000 spettatori con il 5,3% (sette giorni prima a 772mila e 5,7%).

Su Rai3 ‘Lo stato delle cose’ ha conseguito 726mila spettatori e 4,6% di share (sette giorni prima a 882mila spettatori e 5,8%).

Bene Gialappa’s Show

Inoltre, su Tv8 ‘Gialappa’s Show’ ha avuto 805.000 spettatori con il 4,8% (su SkyUno lo show ha avuto ulteriore seguito). Sul Nove la ‘Little Big Italy’ a 456.000 spettatori e 2,5%.

In access Affari sfiora 6 milioni. Gruber all’8,6%

Su Rai1 ‘Affari Tuoi a 5,940 milioni e 28,4%. Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ a 2.881.000 spettatori e 13,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1,8 milioni di spettatori e 8,6%.