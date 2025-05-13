“Dream like Juventus Women”: il docu-film sulla squadra femminile bianconera in esclusiva su TikTok

Un racconto originale delle Juventus Women, vincitrici del sesto scudetto italiano, in un long format inusuale per la piattaforma social.

E’ stato presentato ieri sera all’Allianz Stadium di Torino “Dream like Juventus Women”, il primo storytelling di quasi un’ora realizzato da un club di calcio e distribuito in esclusiva su TikTok.

Originale per la durata, la scelta del formato orizzontale e il tono fresco e diretto, a cui TikTok ha abituato il proprio pubblico, il docufilm racconta la squadra femminile dal suo interno. In una serie di interviste fatte dalla content creator Cat (@caterinarizzi) a Sofia Cantore, Alisha Lehmann, Lysianne Proulx, Martina Rosucci e Amalie Vangsgaard, le giocatrici (nella foto) confidano sacrifici quotidiani, restrizioni alimentari, amicizie e sogni. Sogni che quest’anno le hanno portate di nuovo a vincere lo scudetto, il sesto dopo i cinque vinti consecutivamente tra la stagione 2017/2018 e la stagione 2021/2022.

Juventus Creator Lab: dove si costruisce un brand globale

Il docufilm è stato realizzato in circa 4 mesi dallo Juventus Creator Lab, che impiega una quarantina di professionisti che producono una media settimanale di 1500 contenuti veicolati sui canali social del club.

“Il laboratorio è un progetto pragmatico con cui lavoriamo per spingere e mantenere la Juventus rilevante a livello internazionale non solo come squadra, ma soprattutto come brand. La nostra fan base, infatti, risiede solo per l’8% in Italia, il restante 92% in giro per il mondo è formato da un pubblico giovane e attivo sul digitale, che ha bisogno di contenuti diversificati, di intrattenimento, anche slegati dai risultati della squadra che non sono sotto il nostro diretto controllo” ha spiegato Marco Castellaneta, marketing director dello Juventus Football Club.

Il tracciamento delle attività social da parte di Nielsen e YouGov sono un ulteriore strumento per definire il valore che il brand Juventus offre ai propri partner in termini di visibilità.

La collaborazione con TikTok tra continuità e sperimentazioni

“La collaborazione della Juventus con TikTok rappresenta un nuovo approccio del club verso il contenuto e i media. Negli ultimi 15 mesi TikTok è stato il nostro partner ideale, perché i creator sono i veri eroi dei contenuti e della crescita, non sono i brand” ha spiegato Castellaneta.

La squadra femminile ha debuttato su TikTok a marzo 2024, portando sulla piattaforma contenuti esclusivi dentro e fuori dal campo. In poco più di un anno, il profilo ha superato i 1,6 milioni di follower e ha totalizzato oltre 230 milioni di visualizzazioni, consolidandosi come un punto di riferimento nel panorama della narrazione calcistica al femminile.

“L’anno scorso il “Follow us on TikTok” sulla manica delle giocatrici ha rappresentato la copertina della nostra collaborazione con la squadra, mentre quest’anno il brand TikTok sul fronte della maglia è il foglio su cui abbiamo iniziato a scrivere la storia” ha spiegato Salvatore Di Mari, Head of Operations Southern Europe della piattaforma social (nella foto).

Di Mari ha inoltre sottolineato come il format inusuale di 55 minuti di “Dream Like Juventus Women” dimostri che TikTok offre la possibilità di sperimentare produzioni diverse, originali, senza perdere la spontaneità di comunicazione che la contraddistingue.

Foto (Juventus Football Club): Carlo Pastore con Martina Rosucci