Dopo i 140.000 spettatori e le oltre 55 milioni di impressions sui social dell’edizione 2024, Radio 105 rilancia il suo tour estivo ‘105 summer festival’, in programma dal 6 giugno al 4 luglio 2025. Il festival gratuito della radio torna con cinque tappe invece delle consuete tre e una line – up capace di mettere d’accordo tutte le generazioni. A condurre le serate saranno due volti simbolo nonché speaker di Radio 105: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

105 summer festival

Un cast per un pubblico sempre più ampio

Dal mainstream ai nuovi talenti, il cast è stato scelto per abbracciare tutti i gusti e tutte le età, offrendo al pubblico anche la possibilità di scoprire nuove voci da inserire subito in playlist.

Gli artisti scelti per la quarta edizione: ACHILLE LAURO, AKA 7EVEN, ALESSANDRA AMOROSO, ALFA, ANNALISA, ARTIE 5IVE, BABY K, BENJI & FEDE, BERNA, BIGMAMA, BNKR44, BOOMDABASH, BORO, BRESH, CAPO PLAZA, CARL BRAVE, CHIELLO, CIOFFI, CLARA, COMA_COSE, CRISTIANO MALGIOGLIO, DAMANTE, DANI FAIV, DARGEN D’AMICO, EL MA, ELODIE, EMIS KILLA, ENULA, FABIO ROVAZZI, FEDERICA ABBATE, FEDEZ, FOLLYA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRED DE PALMA, GABRY PONTE, GAIA, GEMELLI DIVERSI, GHALI, GHEBA, GIGI D’ALESSIO, IL TRE, LDA, LEO GASSMANN, LUCHÈ, LUDWIG, MAMACITA, MICHELE BRAVI, MIDA, MONDO MARCIO, NAPOLEONE, NOEMI, OLLY, ORIETTA BERTI, PAOLA IEZZI, PATTY PRAVO, PETIT, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO-JOSHUA- TORMENTO, SILENT BOB, SLF, SOPHIE AND THE GIANTS, TANANAI, THE KOLORS, TROPICO, VENERUS, VIDALOCA e tanti altri.

Un evento pensato come un regalo al pubblico, che potrà ascoltare dal vivo e senza pagare un biglietto i propri artisti preferiti. Come sottolineato dall’AD di RadioMediaset, Paolo Salvaderi: “Ci teniamo a essere mediatori dell’incontro tra i ragazzi e i loro artisti preferiti, mantenendo l’aspetto per noi fondamentale della gratuità.”

il tour toccherà cinque città, da nord a sud, grazie al supporto delle amministrazioni locali: 6 giugno Baia Domizia (CE), Arena dei Pini; 13 giugno Venezia, Parco San Giuliano; 20 giugno Genova, Piazza della Vittoria; 27 giugno – novità assoluta – Golfo Aranci (SS), Piazza Francesco Cossiga e il 4 luglio Comacchio (FE), Area Park di Via Sicilia – Porto Garibaldi.

Le voci dei territori

Grande entusiasmo da parte dei sindaci e rappresentanti istituzionali delle città ospitanti. “Siamo onorati che l’Arena dei Pini sia stata confermata anche per l’estate 2025 come location ufficiale della prima tappa”, dice il sindaco di Cellole Guido Di Leone. A Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro parla di ‘una location attrezzata per grandi eventi’. Genova rinnova la partecipazione con entusiasmo: ‘Sarà un tripudio di musica e gioia’, afferma Luca Lombardi, assessore regionale al turismo. Golfo Aranci e Comacchio sono invece le due novità di quest’anno.

Il festival prende vita grazie alla presenza di brand partner, che animeranno le piazze con attività esperienziali, interattive e momenti social. DR Automobiles, partner principale, sarà presente lungo tutto il tour, così come Dyson, che curerà momenti beauty per gli artisti nel backstage di Genova. Motorola, Rovagnati (con uno spazio food firmato Gran Biscotto), Sprite, Zadig & Voltaire Parfums con Douglas, e Poste Italiane completeranno l’offerta con attività on field, promozioni, sampling e aree esperienziali.

Dove seguire il 105 summer festival

Tutti i concerti saranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 DTT), app e social. Ogni lunedì successivo, Mediaset Infinity proporrà il ‘best of’ della tappa del venerdì. Il lancio del festival è supportato da una campagna di comunicazione nazionale su TV, stampa, radio, affissioni, digital e social media. Il 105 summer festival 2025 è prodotto da Colorsound.