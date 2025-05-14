Urania lancia il canale all news in streaming gratuito. Debutto su Samsung TV Plus

L’informazione televisiva italiana compie un altro passo verso il digitale. Urania TV, già presente sul digitale terrestre al canale 260, ha annunciato il lancio di Urania News, canale all news in formato FAST (Free ad-supported streaming TV service) disponibile dal 14 maggio, su Samsung TV Plus.

Il nuovo servizio sarà accessibile gratuitamente attraverso le Smart TV Samsung e sui dispositivi mobili Galaxy, tra smartphone e tablet Android.

Urania News andrà ad arricchire l’offerta informativa di Samsung TV Plus, che ospita già dieci canali di notizie in italiano, inglese e francese, tra cui Euronews, CNN Headlines, CNBC, NBC News NOW, FRANCE 24, Bloomberg TV+, La7 e Corriere.

Nuovo modello di fruizione dell’informazione

Con questa mossa Urania ha deciso di scommettere sul formato FAST nel segmento dell’informazione continua.

La nuova proposta editoriale si distingue per il suo focus sulle istituzioni e sul mondo delle imprese, ereditando l’esperienza di Urania Tv, canale diretto da Marco Cossu, che in breve tempo ha costruito un’offerta di 21 format televisivi di approfondimento economico-istituzionale.

Alla conduzione dei programmi si alternano firme del giornalismo italiano come Roberto Arditti, Daniele Capezzone, Claudio Velardi, Gaia De Scalzi, Alessandro Caruso e Paolo Bozzacchi.

Le voci dei protagonisti

“La televisione continua a essere il mezzo di narrazione più potente: non è morta, ma è cambiata e sta cambiando”, afferma Giampiero Zurlo, comunicatore, editore e presidente di Urania. “Con il lancio di Urania News, vogliamo cogliere le opportunità delle rivoluzioni tecnologiche in atto, per offrire un’informazione di qualità, accessibile e multicanale”.

Zurlo sottolinea l’approccio innovativo della sua strategia editoriale : “Vogliamo superare il concetto di concorrenza nel campo dell’informazione, sostituendolo con quello dell’inclusività a vantaggio degli utenti. Urania Tv si propone come una piattaforma multimediale che racconta l’Italia che produce, innova e decide, pensata per chi cerca contenuti affidabili con ritmi e strumenti contemporanei”.

Dal fronte Samsung, Cristina Sala, Italy Business Development Lead di Samsung TV Plus, evidenzia come “questa collaborazione incarni la visione di un’informazione sempre più articolata e di qualità per il pubblico italiano. L’ingresso di Urania News rappresenta un tassello strategico per offrire approfondimenti mirati e storie complementari al contesto globale”.

Significativo anche il contributo di Persidera Media nella realizzazione del progetto. Il CEO dell’operatore di rete, Guido Fermetti ha commentato: “Persidera Media nasce per accompagnare la trasformazione della distribuzione televisiva in chiave multipiattaforma. Il lancio di Urania News è un passaggio fondamentale della strategia condivisa con Urania, che renderà il canale raggiungibile a tutti gli utenti Samsung TV.