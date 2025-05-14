La Serie A festeggia la Coppa Italia, la Finanza colpisce la pirateria

La Coppa Italia Frecciarossa, ma anche la lotta alla pirateria come momento unificante – romano – per la industry del calcio riunita nella capitale, dove da giorni tengono banco le partite di tennis degli Internazionali al Foro Italico.

Coppa Italia (foto LaPresse)

Poco distante dai campi terrosi, sull’erba dell’Olimpico, Bologna-Milan costituisce stasera – 14 maggio – un appuntamento fondamentale e battezzato e riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica per il movimento ‘pallonaro’ nazionale.

Significativo di quanto sia ritenuta strategica la lotta ai pirati audiovisivi, il fatto che in mattinata, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, si sia tenuta una conferenza stampa dedicata proprio a questo argomento.

Organizzato dalla Lega Serie A, l’incontro ha illustrato le recenti iniziative intraprese insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine per contrastare la fruizione illegale delle partite. Calda e croccante, però, c’è stata pura la notizia dell’arrivo di sanzioni per oltre duemila pirati.

Lotito, De Siervo e la Guardia di Finanza che sanziona la pirateria

Claudio Lotito (foto Ansa)

All’incontro hanno preso parte il Senatore Claudio Lotito, relatore della norma antipirateria, il Tenente Colonnello Roberto Missione (III Reparto, Comando Generale – Guardia di finanza), il Generale di Brigata Gaetano Cutarelli (Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Guardia di finanza) e l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Lotito, imprenditore del calcio come presidente della Lazio e impegnato come senatore nel definire un una legge evoluta di contrasto al fenomeno, ha commentato: “La pirateria audiovisiva è un fenomeno criminale che colpisce il calcio, sottraendo risorse vitali e alimentando l’illegalità. Come relatore della nuova norma antipirateria, ribadisco l’importanza delle misure adottate dal Parlamento: abbiamo dotato AGCOM di poteri straordinari, consentendo interventi tempestivi, entro 30 minuti, per oscurare siti e contenuti pirata. Ora possiamo identificare e sanzionare duramente sia chi trasmette illegalmente, sia chi usufruisce della pirateria. Ringrazio Lega Serie A, Guardia di Finanza, AGCOM e Parlamento per l’impegno comune. Combattere la pirateria – ha concluso Lotito – significa restituire risorse allo sport, investire sui giovani e affermare con forza che in Italia vince la legalità”.

Fiamme gialle e procure in azione

Ai due rappresentanti della Guardia di finanza è toccato raccontare la notizia fresca di una grande operazione di contrasto e sanzione del fenomeno appena condotta: “Grazie alla collaborazione tra la Componente Speciale e il Comando Provinciale di Lecce, 183 Reparti territoriali hanno sanzionato 2.266 utenti abusivi in 80 province italiane. Sono in corso le procedure di identificazione di altri clienti, individuati in indagini attivate con altre 3 Procure. Inoltre – hanno aggiunto i rappresentanti delle Fiamme Gialle – sono in fase di sviluppo due distinti procedimenti penali presso la Procura di Roma, in virtù del protocollo operativo siglato con Gdf e AGCOM”.

Andrea Duilio

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha ringraziato il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza per l’importante attività di contrasto alla pirateria: “Grazie al loro lavoro, milioni di persone che ogni giorno scelgono la legalità vengono concretamente tutelate. Le sanzioni rappresentano l’inizio di un cambiamento culturale necessario: colpiscono un senso di impunità ancora troppo diffuso e combattono un fenomeno che distrugge valore e posti di lavoro in molti settori, dallo sport all’audiovisivo”.

Una giornata storica

L’Amministratore Delegato della Lega ha definito storica la giornata: “Stiamo compiendo un passo ulteriore per recuperare delle risorse fondamentali e portare gli utenti a capire l’importanza degli abbonamenti”. Secondo De Siervo “la Guardia di finanza ha fatto un lavoro eccellente; chiunque usa il pezzotto in Italia lascia una traccia indelebile che le forze dell’ordine ora sono in grado di ricostruire arrivando a individuare gli utenti finali”. Una volta individuati, se dovessero proseguire in attività non lecite, i soggetti ora possono essere sanzionati con multe fino a 5000 euro. Ma l’intento, ha spiegato De Siervo “è cercare di aiutare il sistema a recuperare le ‘pecorelle smarrite’ che hanno passato la linea di demarcazione”.

La legge approvata dal Parlamento che secondo il manager “è la più avanzata contro la pirateria”, riuscirà a portare beneficio non solo al calcio “ma a tutta l’industria culturale italiana che oggi soffre questa violazione che porta danni per centinaia di milioni e che obbliga le pay tv ad alzare il valore degli abbonamenti. Se riuscissimo a pagare tutti, riusciremmo a pagare meno”.