Dal 5 al 7 giugno torna il Green&Blue Festival di Gedi

Torna a Milano il Green&Blue Festival, in programma dal 5 al 7 giugno 2025 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

‘Ripartiamo da zero. I numeri per il futuro del pianeta’ il tema della nuova edizione della manifestazione gratuita (registrazione online sul sito ufficiale)., organizzata dall’hub Gedi dedicato ad ambiente e sostenibilità.

“Uno dei difetti della discussione sulla crisi climatica di questi anni è stata la sua componente ideologica che ha polarizzato le posizioni, spesso a fini di consenso”, ha rilevato il direttore, Federico Ferrazza. “Con il Festival di Green&Blue proviamo a fare chiarezza ripartendo da fatti concreti, cioè dai numeri, che sono in grado di fotografare la situazione attuale e gli obiettivi necessari”.

Il direttore Federico Ferrazza

Gli ospiti internazionali al Green&Blue Festival

Sul palco, più di cento protagonisti italiani e internazionali del mondo della scienza, della ricerca, della divulgazione scientifica e delle istituzioni.

Tra i nomi, Timothy Palmer, fisico e matematico; Anna Rosling Rönnlund, co-autrice del best-seller Factfulness; Mark Thomson, futuro direttore del Cern; Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr; Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer; Jessica McKenzie, del Bulletin of the Atomic Scientists; Ilaria Capua, virologa e senior fellow alla Johns Hopkins; Carlo Ratti, MIT di Boston e un collegamento in diretta con gli scienziati italiani della stazione Concordia in Antartide.

E ancora: John Vaillant, Angelica De Vito, Giulio Boccaletti, Maria Siclari, Ersilia Vaudo, Carlo Buontempo, Nino Tronchetti Provera, Edo Ronchi, Enrico Giovannini, Bertrand Piccard e Alex Bellini.

Workshop, mostre e laboratori

Oltre ad appuntamenti culturali, in programma sono previste anche performance dal vivo, tra cui quelle di Mario Tozzi, Stefano Liberti e il collettivo Fill Pill. Mentre, a chiudere le serate, un dj- set speciale con Matmos e Laurel Halo. Spazio anche alla divulgazione scientifica interattiva, con la mostra a cura di Tekja, i workshop organizzati da WWF, Legambiente e Lifegate e gli exhibit delle realtà innovative nel campo della sostenibilità.