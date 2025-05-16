Sanremo: Warner Bros Discovery si sfila dalla gara per il festival

Il gruppo statunitense, scrivono le agenzie, ha deciso di non partecipare al bando indetto dal comune per l’affidamento dell’organizzazione della kermesse

A pochi giorni dalla scadenza del termine per la partecipazione al bando per l’organizzazione del prossimo festival di Sanremo, fissata per il 19 maggio, il gruppo Warner Bros. Discovery si sfila e non sarà della partita.

Dopo un’attenta valutazione, trapela dalle agenzie, il management ha deciso che non ci sono le condizioni per presentare una manifestazione di interesse.



Mentre nulla trapela da Mediaset, la Rai invece da pochi giorni ha ufficialmente dato il via libera alla partecipazione alla gara.

Per la Rai scelta obbligata

Quella di Viale Mazzini è stata una decisione obbligata per rispettare i termini previsti dal bando del Comune di Sanremo, in ottemperanza alla sentenza del Tar della Liguria dello scorso dicembre che imponeva appunto di indire una gara, dichiarando illegittimo l’affidamento diretto alla tv pubblica.



Non è detto, comunque, che l’asta si tenga. Il 22 maggio si riunirà il Consiglio di Stato per esaminare i ricorsi presentati depositati dalla Rai e dallo stesso Comune di Sanremo contro la pronuncia del tribunale amministrativo. Ma se il ricorso non dovesse essere accolto, la Rai vuole garantirsi la possibilità di partecipare alla gara.

Paletti e clausole

I paletti per la gara sono stati fissati dall’amministrazione guidata da Alessandro Mager. Il bando riguarda solo gli operatori in chiaro, “che possiedano dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza”. L’emittente con cui procedere alla fase negoziale sarà scelta in base a elementi come “la qualità artistica, la congruità della complessiva proposta artistica rispetto al profilo culturale storicamente assunto dal Festival, la capacità di valorizzare la kermesse, i marchi ‘Festival della Canzone Italiana’ e ‘Festival di Sanremo’”.

Lato economico il partner dovrà sborsare al Comune almeno 6,5 milioni all’anno, oltre ad almeno l’1% sugli introiti legati alla pubblicità e allo sfruttamento dei marchi.

Tra le clausole, anche la facoltà per il Comune, “senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso”, di interrompere il rapporto con il partner “nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d’ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival”.

Un’asticella altissima, considerando i risultati degli ultimi tre anni in cui Sanremo ha superato il 60%, con il record assoluto del 67.1% dell’edizione 2025.





