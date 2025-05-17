Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musica, ricordi

Concita De Gregorio sul palco di Torino. Serata in memoria di Franco Di Mare a Roma. Omaggio a Battiato in Sicilia. Alla Scala il primo Mozart

Concita De Gregorio

La scena degli oggetti smarriti

Debutta sabato al Teatro Colosseo di Torino, per poi proseguire con un tour estivo, ‘In mezzo a un milione di rane e farfalle‘, tratto dall’omonimo libro di Concita De Gregorio (Feltrinelli). In scena, con la giornalista e scrittrice, che ha appena vinto il Premio Ipazia all’eccellenza femminile, la cantautrice Erica Mou, che accompagna con chitarra e voce. Lo spettacolo è un “quaderno degli oggetti smarriti”, racconto e memoria di tutto le cose, le persone, le emozioni che abbiamo perduto o dimenticato.

Un appuntamento Franco

Sabato, alla Sala Fellini di Roma Eventi-Piazza di Spagna, si svolge una serata in ricordo del giornalista Franco Di Mare, scomparso esattamente un anno fa. All’incontro, condotto da Federico Ruffo, intervengono amici e colleghi, da Franca Fialdini a Fabio Fazio, da Giovanna Botteri a Benedetta Rinaldi. Oltre che un ricordo, ‘Io sono Franco’ è anche un’occasione per parlare di informazione e giornalismo indipendente, e per annunciare la nascita del Premio giornalistico internazionale Franco Di Mare dedicato ai giovani reporter.

Elisabetta Mirra, Marta Pizzigallo

A scuola di seduzione

Sabato e domenica, al Teatro Gerolamo di Milano, le attrici Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra sono protagoniste di ‘Le Denuncia’. Scritto e diretto da Ivan Cotroneo, lo spettacolo affronta il tema attualissimo del rapporto complesso fra insegnanti e studenti, in un gioco di seduzione e manipolazione, ricatti emotivi e violenze. In un clima in cui il mistero da risolvere diventa una dichiarazione d’amore.

Franco Battiato

Battiato fra terra e cielo

Sabato e Domenica, Milo (Ct) ricorda Franco Battiato, che qui è morto il 18 maggio 2021. Incontri ed eventi, con la direzione artistica di Fiorella Nozzetti, celebrano il cantautore, con gli interventi di alcuni suoi storici collaboratori e amici come Red Ronnie, Syusy Bladi. ‘La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo’ è organizzato dal Centro studi di gravità permanente.

Christophe Rousset

Piccolo grande Mozart

Un sola data – domenica – per ‘Mitridate, re di Ponto’, la prima opera di Mozart, che la scrisse a 14 anni per il Regio Ducal Teatro di Milano. L’opera, su libretto di Vittorio Amedeo Cigna Santi tratto da Racine e rimaneggiato dal Parini, va in scena al Teatro alla Scala in forma di concerto con l’ensemble Les Talens Lyriques diretto da Christophe Rousset. Nel cast, la Aspasia di Jessica Pratt, reduce dai successi di un altro Mozart (‘Entführung aus dem Serail’) e di ‘Norma’ all’Opera di Firenze.

Liv Ferracchiati, Alice Raffaelli

Liv liberamente ispirato a Mann

Liv Ferracchiati torna al Teatro Studio Melato di Milano con due spettacoli, ‘La morte a Venezia’ e ‘Stabat mater’. Il primo, presentato l’anno scorso al Festival dei Due mondi di Spoleto e in scena fino al 25/5, omaggia nel titolo il libro di Thomas Mann da cui Luchino Visconti trasse uno splendido film. Ferracchiati, che al Piccolo ha già portato la propria rilettura di ‘Hedda Gabler’ e del ‘Gabbiano’, qui lavora sull’idea dello sguardo, dell’osservare la bellezza interrogandosi sul rapporto con la scrittura e la creatività. E lo fa con una macchina fotografica che seleziona, inquadra, smembra il corpo del suo Tadzio, interpretato e danzato da Alice Raffaelli.

Roberta Bruzzone

La scena del delitto

Lunedì, al Teatro Arcimboldi di Milano, arriverà Roberta Bruzzone con i suoi ‘Delitti allo specchio’. Sul palco, la criminologa specializzata in Psicopatologia forense metterà a confronto due casi giudiziari di primo piano: l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher e quello a Garlasco di Chiara Poggi. Quest’ultimo di partcilare attualità, dopo la riapertura del caso e i dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi.