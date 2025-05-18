E’ morto Nichi Grauso

E’ morto Nicola Grauso detto Nichi, visionario protagonista dei media, ma anche della politica sarda e globale (avendo a che fare con Lech Walesa e Mikhail Gorbaciov), nonchè nella cronaca (ai tempi del sequestro Melis). In Sardegna, ma poi anche diventando pioniere del digitale e tentando l’avventura televisiva in Polonia.

E’ mancato oggi, 18 maggio, all’età di 76 anni, nella sua casa di Cagliari, ma era malato da tempo. Fondatore di Radiolina e Videolina, ha portato per primo in Europa nel 1994 il giornale L’Unione Sarda sul web. E’ stato tra i pionieri – in chiave regionale ma non solo – di un modello di televisione focalizzato sull’informazione integrata.

Grauso e la caduta del Muro

E’ stato particolarmente attivo nel corso degli anni Novanta, quando, all’inizio della decade aveva tentato di espandere le proprie attività in Polonia, dove aveva fondato l’emittente televisiva Polonia 1 e aveva acquisito il quotidiano Życie Warszawy.

La Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (l’ente regolatore polacco) negò a Polonia 1 la concessione per trasmettere su scala nazionale, preferendo distribuire le frequenze a emittenti locali.

Intanto Grauso, in anticipo, aveva già compreso le possibilità di internet.

Nel 1993, fondò uno dei primi provider internet italiani, Videonline, offrendo accesso alla rete e contenuti multimediali. VOL fu venduto a Telecom nel 1996, contribuendo alla diffusione del web in Italia. Tin.it, il servizio di accesso a Internet di Telecom, divenne infatti uno dei principali provider italiani negli anni successivi.

Oltre alla sua attività imprenditoriale, ha mantenuto un forte interesse per la politica: nel 1997 aveva fondato il Nuovo Movimento, candidandosi come consigliere regionale, e nel 1998 aveva tentato la corsa a sindaco di Cagliari. Negli ultimi anni si era sostanzialmente defilato.