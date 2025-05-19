Il maschile ‘Icon’ debutta in Serbia

Icon, il magazine di lifestyle maschile edito da Reworld Media Italia, amplia la sua portata internazionale approdando ufficialmente in Serbia con il primo numero della nuova edizione locale. Il lancio è il risultato di un accordo di licensing siglato con la casa editrice NPBM Publishing, fondata da Nataša Vukobratović e Petar Spasojević. Una mossa strategica che rafforza ulteriormente il percorso di espansione globale del brand.

Daniela Sola

“Il nostro entusiasmo per lo sviluppo internazionale di Icon è altissimo. In pochissimo tempo siamo passati da quattro a sette edizioni, con approdi in mercati chiave come Francia, Stati Uniti e ora Serbia, dove rappresenteremo l’unico titolo lifestyle nel segmento maschile”, ha dichiarato Daniela Sola, Amministratrice Delegata di Reworld Media Italia. “Questo dimostra la forza della nostra proposta editoriale: una formula distintiva che unisce identità, qualità e visione contemporanea, rafforzando Icon come brand riconoscibile in tutto il mondo e portatore dei valori e dell’eccellenza del Made in Italy”.

A guidare la nuova edizione serba sono Nataša Vukobratović, in qualità di direttrice della rivista, e Petar Spasojević, direttore creativo e direttore moda. “Siamo fieri di portare Icon in Serbia. È un progetto nato dalla collaborazione tra professionalità consolidate e giovani talenti, locali e internazionali, nel mondo della moda”, hanno commentato i due direttori. La loro visione congiunta dà forma a un progetto editoriale che fonde creatività e radici culturali, mantenendo al contempo uno sguardo rivolto al futuro.

Il numero inaugurale della rivista è caratterizzato da tre cover differenti, ciascuna dedicata a una figura iconica della scena culturale e sportiva serba. Zdravko Čolić, leggenda della musica balcanica amata da più generazioni; Dušan Vlahović, stella del calcio serbo e attaccante della Juventus; Miloš Biković, attore dal respiro internazionale e volto riconosciuto del cinema europeo.

Il tema scelto per questo primo numero è “Heritage”: un filo conduttore che attraversa tutte le pagine del magazine per esplorare le storie personali e professionali dei protagonisti, riflettendo sull’identità culturale e sull’intenso legame tra Italia e Serbia, due nazioni accomunate da una storia densa e profondamente intrecciata.

La nuova edizione di Icon Serbia si presenta con oltre 265 pagine che spaziano dal fashion maschile al design, dall’arte contemporanea all’architettura, dai viaggi alle automobili, fino a orologi e beauty. Il progetto mantiene fede all’approccio editoriale originale di Icon, riflettendo il presente con visione e contenuti sofisticati, pensati per un pubblico esigente e attento alle tendenze.

Per celebrare l’arrivo della rivista in Serbia, si è tenuta una cena esclusiva a Belgrado presso la residenza dell’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Sua Eccellenza Luca Gori. L’evento ha accolto circa 100 ospiti tra i protagonisti della moda, della cultura e della creatività serba e regionale, suggellando il debutto della rivista in un contesto simbolico e di forte valore diplomatico e culturale.

L’edizione serba di Icon sarà pubblicata con cadenza semestrale, in uscita a maggio e ottobre. Alla versione cartacea si affiancherà un’intensa attività digitale, in particolare su Instagram, dove verranno pubblicati contenuti esclusivi come fotogallery, video backstage, shooting e approfondimenti fashion.