La Serie A si svela, 3 milioni ‘veri’ di tifosi/stakeholder pay

di Emanuele Bruno
Una domenica di emozioni intense per la Serie A, con la scrittura imprevedibile di Eupalla che ha reso l’andamento della penultima giornata del campionato un thrilling, ma anche un ricco e variegato racconto popolare, con protagonisti personaggi semplici ma non ovvii come Antonio Conte e Simone Inzaghi.

Tutte le partite sono andate in onda contemporaneamente in prima serata (tranne Genoa-Atalanta) e – con tutti i verdetti ancora aperti, sia lo scudetto che la partecipazione alle coppe che la retrocessione – c’erano quindi tutti gli ingredienti per portare a casa un grande risultato di ascolti. E invece la giornata numero 37 svela tutte le difficoltà del nostro calcio top. Gli spettatori dovevano fare un scelta e quindi il risultato finale è fisiologicamente de-duplicato.

Su Dazn la partita di Marassi ha conseguito 244 mila spettatori il 17 di maggio. Quelle trasmesse dalle 20.49 del 18 maggio hanno raccolto su Dazn poco più di due milioni e duecentomila spettatori a sommare tutte le partite. Parma-Napoli, rimasta aperta fino alle 22.54 e incamerando zapping dagli altri match già terminati per il finale spasmodico, ha riscosso 446mila spettatori. Dietro è arrivata Juventus-Udinese a 435mila, Roma-Milan arriva a 420mila, la entusiasmante Diretta Gol a soli 365 mila spettatori; con Inter -Lazio a 329mila su Dazn, ma a 537mila su Sky. Le tre partite di Sky con la total audience sfiorano 800mila spettatori.

Il nocciolo duro di pubblico pay della Serie A

In pratica, se si aggiungono gli spettatori calcio di Sky il bilancio della Serie A sale quindi a tre milioni di spettatori. Certo, ci sono i pirati, siamo nel pieno di un fenomeno di disaffezione dei nuovi target post televisivi da un certo tipo di contenuto long form, tipo un incontro di calcio e molte altre cose ancora (certi show di Canale 5 e certe fiction stanno pagando dazio). Ma la base di spettatori irriducibili della Serie A si è ridotta, non ci sono dubbi.

Andrebbe fatta realmente un po’ di promozione ad un prodotto che ha perso per strada nel corso degli ultimi anni un sacco di top player e sta subendo la concorrenza delle nuove competizioni internazionali, Champions League in primis. Calcio live se ne vede a bizzeffe; è pure inevitabile, cioè, rispetto ad una certa fase storica, che ci sia una sorta di appagamento. Meno fame e curiosità. Anche se i nostri club sono stati bravi a riposizionarsi su un calcio più intelligente, tattico, evoluto e in qualche caso anche spettacolare. Da intenditori. Con partite che dovrebbe esser obbligatorio guardare per chiunque a livello internazionale pensi di fare la professione dell’allenatore.

Ma come si potrebbe fare questa famosa promozione? Si è visto che le cinque partite in chiaro su Dazn alla fine portano a casa risultati – poco sopra o poco sotto 2 milioni – simili a quelli delle migliori partite pay del torneo. Forse – regolamento della gara per i diritti consentendo o forzandone la lettura – sarebbe il caso di provare a spostare i famosi cinque match in chiaro di Dazn anche su una generalista.

Tutto il sistema – perfino Sky – alla fine ne sarebbe avvantaggiato. Bisogna tutelare la salute del giocattolo calcio. Cinque partite da 4/5,5 milioni di spettatori in chiaro possono valere anche alcune decine di milioni di raccolta pubblicitaria. In grado di sistemare un po’ la voce introiti di Dazn e la voce ascolti di qualche generalista prestigiosa in crisi di risultati.     

