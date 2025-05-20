Nuovo corso alla comunicazione della Lazio – più empatico ed emotivo – con il lancio di un originale sistema di ingaggio dei tifosi che ha usato i ‘propri’ media, ma anche Sportitalia e Dazn per un articolato lancio di un prodotto identitario

Un comunicato ufficiale della Lazio ha celebrato la bella partita di San Siro della giornata numero 37 del torneo di Serie A. Dando appuntamento ai tifosi a domenica 25 maggio, per l’ultima ‘battaglia’ contro il Lecce, con i biancocelesti ancora in corsa per un posto in Europa, la società sottolinea come “la nostra Lazio ha scritto una straordinaria pagina di coraggio e appartenenza. In uno stadio gremito, senza il nostro tifo a supporto e contro un’Inter lanciata verso lo scudetto, i nostri ragazzi hanno dimostrato uno spirito inarrestabile conquistando un pareggio epico per 2-2 con una splendida doppietta di Pedro, culminata da un rigore trasformato al 90° minuto”.

Ottimi riscontri, intanto, in attesa di capire se la squadra del presidente Claudio Lotito gareggerà in Europa, per quella che si delinea coma la Lazio Platform. In primo piano, in particolare, qualche giorno fa, la serata evento “Indimenticabili – 25° Anniversario dello Scudetto 2000”. I dati ufficiali evidenziano un notevole interesse da parte dei tifosi biancocelesti e degli appassionati di calcio. In pista le emittenti di Sportitalia (canale 60, Solo Calcio), più di 1,1 milione di utenti si sono collegati attraverso la piattaforma integrata della S.S. Lazio, che include l’app ufficiale e la radio ufficiale del Club.

Ha funzionato bene, quindi, la modalità simulcast multipiattaforma, segnando un momento innovativo nella comunicazione sportiva. Il contenuto, inoltre, può aggiungere ora contatti e ascolti a quelli di base, essendo stato pubblicato e reso disponibile in modalità VOD sull’app DAZN.

Claudio Lotito

Chiosa una nota del club: “Questi numeri confermano il forte legame tra la Lazio e la sua vasta comunità di tifosi, sottolineando anche il grande apprezzamento per il progetto digitale e multimediale avviato dalla Società. La S.S. Lazio desidera ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo speciale appuntamento, ringraziando inoltre DAZN e Sportitalia per la preziosa collaborazione e ribadendo l’impegno a proseguire nel percorso di innovazione e vicinanza ai propri sostenitori”.