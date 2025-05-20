Flavio Raimondo nominato vicepresidente di Haiki+

Il 19 maggio 2025 il consiglio di amministrazione di Haiki+ ha deliberato la nomina di Flavio Raimondo come nuovo vicepresidente della Società, attiva nel settore della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.

La nomina di Raimondo

Il suo incarico è focalizzato sulla cura dei rapporti istituzionali della società e del gruppo, con l’obiettivo di garantire un allineamento costante tra le politiche aziendali e gli interessi del settore di riferimento.

Percorso professionale

Prima di assumere questo incarico, Flavio Raimondo ha maturato una lunga esperienza in ambito manageriale e istituzionale, ricoprendo ruoli di rilievo in aziende del settore ambientale e partecipando attivamente al dialogo tra imprese e istituzioni.