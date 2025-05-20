Il presidente Mattarella accoglie il Festival dell’economia di Trento al Quirinale

A pochi giorni dall’apertura della ventesima edizione del Festival dell’economia di Trento, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli, la presidente del Gruppo 24 ORE Maria Carmela Colaiacovo, l’amministratore delegato Federico Silvestri, il direttore de Il Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico del Festival Fabio Tamburini, il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

Una delegazione presenta al capo dello Stato l’edizione 2025

Durante l’incontro è stato presentato al capo dello Stato il programma della prossima edizione della manifestazione, in calendario a Trento dal 22 al 25 maggio 2025. Una tappa particolarmente significativa, che segna il traguardo dei vent’anni per un evento sempre più centrale nel panorama culturale ed economico del Paese.

Un riconoscimento istituzionale per un evento centrale

“È un grande orgoglio essere stati ricevuti questa mattina dal presidente della Repubblica, in occasione dei vent’anni del Festival dell’economia di Trento. Un riconoscimento importante per un evento che si è affermato negli anni come luogo di conoscenza e confronto, capace di attrarre un pubblico sempre più ampio e giovane e di ottenere visibilità internazionale”, ha commentato Maurizio Fugatti al termine dell’incontro.

Sulla stessa linea il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che ha sottolineato come “l’incontro di oggi sia la conferma che il Festival dell’economia è ormai un punto di riferimento per il Paese intero, un’occasione unica per il confronto tra idee anche opposte, nel segno della dialettica, che resta il motore del progresso. Grazie al presidente Mattarella per il tempo che ci ha dedicato e per aver battezzato simbolicamente questa ventesima edizione”.

Omaggio speciale tra cultura, economia e immagine del territorio

Durante la visita, il presidente Mattarella ha ricevuto in dono una targa celebrativa realizzata da Mastro 7 per i vent’anni del Festival, insieme al volume fotografico Trentino Unexpected, pubblicato da Gribaudo. Il libro raccoglie gli scatti di sei fotografi di fama internazionale – Simone Bramante, Francesco Jodice, Gabriele Micalizzi, Roselena Ramistella, Massimo Sestini e Newsha Tavakolian – ciascuno con un background artistico differente, chiamati a interpretare l’identità del Trentino in chiave personale e innovativa.

Un gesto simbolico che unisce il valore del Festival alla narrazione visiva del territorio, con l’obiettivo di raccontarne la complessità e la bellezza anche attraverso la fotografia contemporanea.

Un’anteprima per i giovani e una mostra sulla moneta

I festeggiamenti per i vent’anni del Festival sono cominciati già nelle settimane precedenti con una speciale anteprima dedicata ai giovani. Sabato 12 aprile, al Teatro Sociale di Trento, il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha partecipato a un incontro riservato agli studenti delle scuole secondarie e dell’Università. Intervistato sul palco da dieci giovani selezionati e dal direttore Tamburini, Panetta ha affrontato temi centrali della politica monetaria, offrendo una visione accessibile e coinvolgente.

Lo stesso giorno, presso la sede della Fondazione Caritro, il Governatore ha inaugurato la mostra L’avventura della moneta: dall’oro al digitale, realizzata in collaborazione con il MUDEM – Museo della moneta della Banca d’Italia. L’esposizione, che ripercorre l’evoluzione del denaro dalle origini fino all’era digitale, resterà visitabile fino al 25 maggio 2025.

FOTO da sinistra: Silvestri AD Gruppo 24 ORE, Deflorian Rettore Università Trento, Ianeselli Sindaco Trento, Maria Carmela Colaiacovo Presidente Gruppo 24 ORE, Il Presidente Mattarella, Fugatti Presidente Provincia Trento, Tamburini Direttore Sole 24 ORE e Presidente Comitato Scientifico del Festival, Rossini AD Trentino Marketing