Storia, scienza, filosofia e non solo. Il Corriere della Sera lancia le sue lezioni d’autore

Una serie video, a taglio educational, con professori, grandi scrittori italiani e le firme del quotidiano. Sono il contenuto del nuovo canale digitale lanciato dal Corriere della Sera.

Disponibile dal 21 maggio, il progetto guarda agli studenti in cerca della migliore preparazione in vista della maturità, ma anche a docenti, lettori e tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze.



“Le lezioni d’autore del Corriere nascono con l’idea di migliorare noi stessi attraverso la grande cultura”, spiega il vicedirettore Giampaolo Tucci. “Un po’ come la televisione degli anni ‘50 e ‘60, quella degli Eco, dei Vattimo, dei Furio Colombo, abbiamo coinvolto il meglio dell’Università italiana, degli scrittori e delle nostre firme per offrire a studenti e lettori autorevoli spazi digitali di approfondimento, scoperta e conoscenza, fuori dagli schemi usuali della lezione didattica.”

I contenuti

Tra i contenuti video già disponibili: le lezioni di Filosofia, coordinate da Maurizio Ferraris, da Kant ad Hannah Arendt; quelle di Storia con Paolo Mieli ed Ernesto Galli Della Loggia che raccontano dall’unità d’Italia al ’68; la Letteratura italiana e straniera con video del dantista Alberto Casadei, di Silvia Avallone, Mauro Covacich, Alessandro Piperno, Emanuele Trevi, Sandro Veronesi; la Letteratura greca e latina con i video coordinati dai professori Bonazzi e Lapini, con la presenza di Luciano Canfora che racconta i Vangeli, Tucidide e Aristofane; la Fisica teorica spiegata da Francesca Vidotto; le Scienze, con Telmo Pievani in un racconto da Darwin alla sesta estinzione; la Matematica con Edoardo Balistri, medaglia d’oro alle Olimpiadi di matematica.

Le lezioni d’autore allargano le proposte per i più giovani portate avanti dal giornale, affiancondosi a iniziative come ‘A scuola con Corriere’, e CampBus.

Per coloro che sono già abbonati a ‘Naviga+’ o ‘Tutto+’ il nuovo canale è accessibile senza ulteriori costi.

Le Lezioni d’autore del Corriere sono inoltre incluse nell’offerta “Tutto”, acquistabile con la Carta del Docente e la Carta della Cultura e del Merito.

In occasione del lancio, il Corriere della Sera ha poi lanciatto una speciale offerta a prezzo bloccato di 12€ all’anno per i primi 2 anni (anziché 99,99€).



Il lancio del nuovo canale divulgativo di corriere.it è sostenuto da una campagna multimediale, realizzata da Pic Nic, pianificata sui mezzi RCS e specializzati.