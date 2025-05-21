Il Sole 24 Ore compie 160 anni, festeggia al Festival di Trento e lancia la versione internazionale

Un doppio anniversario nel segno dell’informazione

Quest’anno Il Sole 24 Ore compie 160 anni mentre il Festival dell’economia di Trento ne festeggia 20. Un doppio traguardo che sarà celebrato con una serie di iniziative speciali per valorizzare il ruolo storico del quotidiano e rafforzare il legame con i lettori.

Il Fuori Festival apre le celebrazioni con Uto Ughi e la campagna “Opinion Reader”

Il primo momento celebrativo si svolgerà venerdì 23 maggio con il concerto-evento “Economia in musica: il viaggio sonoro di Uto Ughi” presso l’Auditorium Santa Chiara. In apertura di serata sarà presentata in anteprima la campagna di comunicazione per i 160 anni del quotidiano: “Opinion Reader”. Otto lettori, scelti tramite una call pubblica, saranno protagonisti con i loro volti e racconti in 160 caratteri, diventando simbolo dell’identità e dei valori della testata.

Storia e racconto: debutta il podcast “History Telling” con Paolo Colombo

Domenica 25 maggio alle 14.30, alla lounge di Piazza Fiera, sarà lanciato in anteprima live il podcast “Edizione straordinaria! 10 eventi spettacolari nella storia d’Italia”, ideato da Paolo Colombo e prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24. Una narrazione originale che attraverso eventi simbolici ripercorre decenni di storia e giornalismo.

“16per10”, la mostra che racconta 160 anni di storia en plein air

Nel cortile di Palazzo Benvenuti sarà allestita la mostra “16per10 – 160 Anni di Informazione alla Luce del Sole”: sedici pannelli, uno per decennio, per esplorare la storia d’Italia e del mondo attraverso eventi politici, economici e culturali. Il percorso sarà disponibile anche in versione digitale sul sito ilsole24ore.com/160.

Il Sole 24 Ore lancia la sua versione internazionale in inglese

In occasione del Festival, il sito ilsole24ore.com debutterà nella sua versione inglese. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sarà possibile leggere gli articoli in doppia lingua, supportando lettori internazionali e imprese globali. In linea con il processo di internazionalizzazione del Gruppo, il sito in versione inglese è pensato per offrire un nuovo livello di servizio ad una audience sempre più globale, supportando utenti e imprese stranieri o italiani che operano in contesti internazionali. Sarà quindi possibile passare alla versione inglese e viceversa direttamente dalla home page, disponibile nelle due lingue, e a partire dai singoli articoli, sempre disponibili in versione tradotta, grazie anche all’ausilio dell’AI.

Torna “Un caffè al Sole” e debutta “Young Finance: Cryptogame”

La rassegna stampa “Un caffè al Sole” tornerà ogni mattina da venerdì a domenica in Piazza Pasi, a cura dei vicedirettori del quotidiano. Novità assoluta è “Cryptogame”, evento interattivo del progetto Young Finance, che coinvolge giovani e talent come Marco lo Conte, Gianluigi Ballarani, Elia Bombardelli e Paolo Colletti in quiz educativi su finanza e cripto.

Podcast live, economia della bellezza e sostenibilità

Dal palco di Piazza Battisti verranno registrati in diretta podcast come “Elon. Uno, Nessuno, Cento Musk”, “2024 Speciale Intelligenza Artificiale”, “La Quarta Medaglia” e i Daily Podcast “Market Mover”. Tra gli appuntamenti speciali curati da Nicoletta Polla Mattiot ci saranno incontri su sport, sostenibilità e bellezza, con ospiti come Simone Barlaam, Franco Molteni, Marco Nones, Isabella Della Ragione e Stefano Accorsi.

Gli autori e le novità editoriali al centro degli “Incontri con l’autore”

Tra gli ospiti: Giuliano Noci con “Disordine. Le nuove coordinate del mondo”, Anna Lambiase con “Intelligenza artificiale e fattori ESG” e Debora De Nuzzo con “Armonia”, vincitrice del premio di saggistica economica. In più, le pubblicazioni di 24 ORE Cultura: “Mudec” di Enrico Bartolini e il volume fotografico “I protagonisti della musica italiana” di Mauro Balletti.

Una copertura editoriale senza precedenti

Dal 23 al 27 maggio, il quotidiano pubblicherà inserti speciali quotidiani. La redazione multimediale e l’agenzia Radiocor garantiranno copertura real time. Su Radio 24 saranno trasmesse dirette dal vivo e live show come “La Zanzara” con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con conferenza stampa aperta al pubblico.

Promozione digitale e QR Code per l’accesso gratuito all’edizione digitale

Durante l’evento sarà possibile accedere gratuitamente all’edizione digitale del giorno in tutte le location e hotel della città tramite QR Code, con una promozione speciale per l’abbonamento digitale: “sconto 160€ per i 160 anni”.

La sinergia con L’Adige e la comunicazione multicanale

In edicola, Il Sole 24 Ore sarà disponibile in vendita congiunta con L’Adige, quotidiano locale del Gruppo Athesia. Le attività saranno supportate da un’ampia campagna di comunicazione su carta, digital e social media.