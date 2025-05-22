‘7’, settimanale del Corriere, rinnova look e si arricchisce con Padre Benanti e Segre

Venerdì 23 maggio torna in edicola con una nuova veste grafica il settimanale del Corriere della Sera “7”, diretto da Barbara Stefanelli. Il magazine si presenta con un design rinnovato, pensato per facilitare la lettura e rendere l’esperienza più gradevole, oltre a proporre contenuti arricchiti nella versione digitale e social. Tra le novità più rilevanti, l’ingresso di due nuove rubriche curate da Padre Paolo Benanti e Liliana Segre.

“Dal maggio 2019 sotto la direzione di Barbara Stefanelli, il settimanale 7, con tutto il sistema multimediale ad esso collegato, ha sempre più consolidato la sua leadership confermandosi punto di riferimento autorevole per un lettorato attento e che spazia tra le generazioni.” – afferma Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup – “Il nuovo 7, impreziosito nella grafica e nei contenuti,ancora una volta si contraddistingue per la sua capacità di intercettare le necessità dei lettori, confermandosi un autorevole protagonista del proprio tempo.”

Un design essenziale e due nuove firme d’eccezione

“In un tempo che ci vede esposti a un assalto continuo di immagini e informazioni, a volte fake, desideriamo inaugurare con 7 una nuova stagione,” ha spiegato la direttrice Barbara Stefanelli. “Per rispondere alla fatica da sovraccarico, proponiamo un settimanale più profondo e più semplice allo stesso tempo, diviso in due parti. Nella prima, sette idee selezionate, una per ciascun giorno, che raccontino chi siamo o vorremmo essere. Nella seconda, un’ampia sezione dedicata alle passioni della vita che, soprattutto quando sale l’incertezza, ci tengono e trattengono. E una grande storia di copertina, per riflettere o magari solo per sognare, ancora un po’.”

Un mix di profondità e leggerezza per raccontare la contemporaneità

Il nuovo numero di “7” punta su un equilibrio tra approfondimento e leggerezza, affrontando i temi della cronaca, della società, della politica, degli esteri, della scienza e dei grandi personaggi attraverso sette servizi principali che vogliono offrire un punto di vista selezionato e riflessivo sulla realtà.

La cover story del numero inaugurale è dedicata a Lady Gaga, con un’intervista esclusiva, mentre all’interno trova spazio il portfolio fotografico di Douglas Kirkland, celebre per i suoi scatti alle star internazionali.

Una sezione tutta dedicata a passioni, lifestyle e consigli pratici

Una delle novità più evidenti è la sezione ampliata dedicata a ciò che “ci tiene e ci trattiene”: viaggi, moda, gioielli, beauty, benessere, sport, animali, green, cultura, spettacoli, mostre, cinema, enogastronomia, casa, design, tecnologia, auto, moto e bici. Una raccolta di proposte selezionate dai giornalisti di “7” e del Corriere della Sera per aiutare i lettori a trovare ispirazione, relax e suggerimenti pratici da applicare nel quotidiano.

Rubriche storiche e nuove voci autorevoli

Al fianco delle firme già apprezzate come Massimo Gramellini, Lilli Gruber, Antonio Polito, Fabrizio Roncone e delle scrittrici Silvia Avallone, Teresa Ciabatti, Chiara Gamberale e Rosella Postorino, arrivano, come detto, due nuove rubriche di spicco. Padre Paolo Benanti, esperto di etica e intelligenza artificiale, e Liliana Segre, simbolo della memoria e dell’impegno civile, arricchiranno il dialogo con i lettori attraverso riflessioni su temi di grande attualità e valore umano.

Il rinnovato “7” è sostenuto da una campagna multimediale,firmata daHi! Comunicazione, pianificata su tutti i mezzi RCS, su Internazionale e Forbes, con spot on air su RDS, RTL 102.5, Radio 24 e Radio Monte Carlo, oltre che attraverso newsletter dedicate.