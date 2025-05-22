Chanel, Rolex e Ferrari trascinano la crescita dei brand di lusso: la classifica Brand Finance 2025

È stato pubblicato oggi il nuovo report Luxury & Premium 50 2025 di Brand Finance, che analizza e ordina i 50 principali marchi di lusso e premium al mondo in base al valore del trademark, l’asset intangibile più strategico per le aziende dell’alto di gamma.

Porsche resta al vertice ma perde valore, esplodono Chanel e Rolex

A guidare la classifica, per l’ennesimo anno, è Porsche, con un valore di 41,1 miliardi di dollari al 1° gennaio 2025, nonostante un calo di 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Il marchio tedesco precede Chanel, secondo brand in classifica, che vola a 37,9 miliardi con una crescita annua del 45%.

Come si misura il valore del trademark nel lusso

Secondo Brand Finance, il valore del trademark si calcola considerando diversi fattori: notorietà, credibilità, attrattività, intenzione d’acquisto, disponibilità a pagare un premium price e propensione alla raccomandazione, comparati con i principali competitor.

Tra i primi dieci brand in classifica, solo Porsche (-5%), Gucci (-24%) e Louis Vuitton (+2%) non registrano aumenti a doppia cifra. Al contrario, la maggior parte degli altri marchi di punta mostra forti segnali di crescita.

Chanel, Rolex, Ferrari e Hermès guidano la classifica per crescita assoluta

Tra i brand che hanno performato meglio nel 2025, spiccano Chanel (+45%), Rolex (+36%), Ferrari (+36%) e Hermès (+19%), capaci non solo di aumentare notevolmente il valore del proprio trademark, ma anche di tradurre il potenziale della marca in risultati commerciali concreti.

Anche Dior (+18%), Cartier (+15%) e Guerlain (+23%) hanno saputo sfruttare l’appeal del brand per consolidare le vendite nel 2024. Interessanti anche le performance di Bulgari (+43%) e Intercontinental (+37%), che pur non entrando nella top 10 hanno ottenuto le crescite relative più alte anno su anno.

Omega, Maserati e Gucci tra i brand in maggiore difficoltà

Il 2025 segna anche pesanti perdite per alcuni grandi nomi. Omega (-45%) e Maserati (-43%) risultano tra i brand che hanno perso più valore relativo, mentre Gucci registra la maggior perdita assoluta, con un calo di 3,5 miliardi di dollari. Subito dopo, Porsche (-2 miliardi) e Omega (-1,9 miliardi) confermano le difficoltà in un mercato sempre più competitivo e instabile.

Come sottolinea Massimo Pizzo, senior consultant di Brand Finance:

“A differenza del passato, i risultati di quest’anno mostrano un andamento molto disomogeneo. Alcuni brand come Chanel e Ferrari hanno performato benissimo, mentre altri come Gucci e Porsche hanno perso valore in un mercato sempre più esigente, dove non è più sufficiente avere un’immagine forte: serve la capacità di convertirla in fatturato e margini.”

Francia avanti sull’Italia: il peso specifico dei brand nelle classifiche globali

La classifica 2025 mette in luce anche un cambiamento nei pesi specifici dei brand per nazionalità. Italia e Francia vantano ciascuna 15 brand nella lista, ma quelli francesi valgono molto di più: rappresentano il 49% del valore complessivo della classifica, contro il 18% delle marche italiane. In mezzo, la Germania, che con la sola Porsche pesa per il 13% del totale.

La crescita di Chanel è particolarmente significativa: quasi 12 miliardi di dollari in più, grazie al rafforzamento del marchio, a migliori prospettive di fatturato e a un contesto macroeconomico favorevole.

Dior, Ferrari, Rolex e Chanel: i brand più forti dei rispettivi settori

Sul fronte della forza del brand, misurata in una scala da 0 a 100, spiccano: