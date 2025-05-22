RTL 102.5 e Radio Zeta emittenti ufficiali del Next Generation Fest 2025

RTL 102.5 e Radio Zeta sono le radio ufficiali della 4ª edizione di Next Generation Fest, il più grande evento gratuito in Italia dedicato alla Generazione Z e alla Generazione Alfa, che si svolgerà lunedì 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze per festeggiare la Festa della Repubblica.

L’evento sarà ricco di speech e interventi ispirazionali di protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator.

RTL 102.5 e Radio Zeta si uniranno a questo grande evento con Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo, che racconteranno la giornata condividendo curiosità e retroscena nei programmi e nei notiziari. Il racconto continuerà anche sui social, con contenuti esclusivi e dietro le quinte per portare gli ascoltatori al centro della manifestazione.

Radio Zeta regala posti riservati per assistere agli speech e vivere da vicino l’esperienza di Next Generation Fest. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.

L’evento è organizzato da Regione Toscana – Giovanisì con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani.